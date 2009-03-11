به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان در ادامه بررسی ماده واحده لایحه بودجه سال 88 کل کشور در بند الحاقی 41 مقرر کردند اطلاعات مورد نیاز در تهیه گزارش مزبور طبق دستورالعملی باشد که مشترکا توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور تهیه می شود.

همچنین دولت موظف شد گزارش نظارتی طرح های تملک دارائی های سرمایه ای سال 88 (طرح های عمرانی) را حداکثر تا شش ماه پس از پایان سال مالی منتشر کند.

در ادامه نمایندگان شورای برنامه ریزی و توسعه استان را موظف کردند که هر شش ماه یک بار گزارش مکتوبی از وضعیت طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای استان قانون بودجه سال 88 کل کشور به تفکیک اعتبار، دستگاه اجرائی ، امور، فصل، برنامه، طرح و پروژه تهیه و از طریق مجلس شورای اسلامی به نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

همچنین بر اساس بند الحاقی 42 نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را مکلف کردند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 88 بر اساس اعتبارات مصوب اعم از هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای با رعایت مواد 138 و 144 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 16 قانون مدیریت و خدمات کشوری نسبت به مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرائی مندرج در جدول شماره 5 این قانون اقدام کند.

در ادامه بر اساس مصوبه مجلس کلیه دستگاههای اجرایی ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف شدند تا در اجرای ماده 96 قانون محاسبات عمومی حداکثر تا پایان شهریورماه 88 گزارش عملیاتی سال 87 را بر اساس اهداف پیش بینی شده در قانون بودجه سال مزبور، موافقتنامه متبادله دیوان محاسبات کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

همچنین بر اساس بند الحاقی 44 ماده واحده لایحه بودجه سال 88 وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف شد هر چهار ماه یکبار گزارش انطباق سرمایه گذاری شرکت های دولتی را در چارچوب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و سیاست های کلی اصل 44 به تفکیک طرح به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی ارسال نماید.

بر اساس بند الحاقی 45 نیز دولت مکلف شد نسبت به واگذاری صد درصد اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای پروژه جدید، نیمه تمام و قابل بهره برداری را که بخش خصوصی متقاضی خرید آن می باشد اقدام و اعتبار سال جاری طرح مذکور را به صورت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرحهای فوق اختصاص دهد.

همچنین اعتبارات مصوب سالهای آتی در قالب ماده 2 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به صورت گشایش اعتبار اسنادی ریالی در وجه خریدار کارساز کند و دولت موظف شد حداقل 5 درصد تخصیص و پرداختی اعتبار تملک دارائی های سرمایه ای مندرج در قانون بودجه سال 88 را صرفا به شرح فوق هزینه کند.