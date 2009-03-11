گام اول را محکم برداشتیم/ میزبانی سپاهان مطابق معیارهایAFC بود

مسعود تابش قائم مقام باشگاه سپاهان با بیان این مطلب به خبرنگار مهر افزود: در مسابقات گروهی نخستین دیدار همواره از اهمیت زیادی برخوردار است و خوشحالم که این بازی با برد قاطع سپاهان همراه شد و این پیروزی روحیه خوبی برای دیدارهای آینده سپاهان خواهد بود.

تابش با اشاره به شروع ضعیف سپاهان در فصل گذشته مسابقات لیگ قهرمانان آسیا تصریح کرد: تیم ما سال گذشته شروع خوبی در این مسابقات نداشت و مقابل الاتحاد سوریه در نتیجه گیری با مشکل روبرو شدیم ولی امسال با این برد روحیه بخش می توانیم شروع خوبی داشتیم و نشان دادیم می توانیم به عنوان یکی از دو تیم برتر به مرحله بعد صعود کنیم.

وی در خصوص میزبانی سپاهان در این دیدار اظهار داشت: ورزشگاه فولاد شهر از هر نظر برای برگزاری این مسابقه آماده شده بود و تمام تلاش مسئولان برگزاری مطلوب و شایسته این مسابقه که اعتقاد دارم این دیدارکاملا مطابق معیارهای AFC برگزار شد.

تابش درباره آتش سوزی حاشیه ورزشگاه فولاد شهر اظهار داشت : این حادثه خارج از ورزشگاه اتفاق افتاد و ارتباطی به ورزشگاه نداشت که خوشبختانه با حضور به موقع نیروهای امداد و آتش نشانی آتش سوزی مهار شد.