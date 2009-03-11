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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۸:۱۲

مسعود تابش:

گام اول را محکم برداشتیم/ میزبانی سپاهان مطابق معیارهایAFC بود

گام اول را محکم برداشتیم/ میزبانی سپاهان مطابق معیارهایAFC بود

قائم مقام باشگاه سپاهان ضمن ارزشمند توصیف کردن پیروزی مقابل الشباب امارات تاکید کرد: سپاهان با این برد گام اول را برای صعود به مرحله دوم لیگ قهرمانان آسیا محکم برداشت.

مسعود تابش قائم مقام باشگاه سپاهان با بیان این مطلب به خبرنگار مهر افزود: در مسابقات گروهی نخستین دیدار همواره از اهمیت زیادی برخوردار است و خوشحالم که این بازی با برد قاطع سپاهان همراه شد و این پیروزی روحیه خوبی برای دیدارهای آینده سپاهان خواهد بود.

تابش با اشاره به شروع ضعیف سپاهان در فصل گذشته مسابقات لیگ قهرمانان آسیا تصریح کرد: تیم ما سال گذشته شروع خوبی در این مسابقات نداشت و مقابل الاتحاد سوریه در نتیجه گیری با مشکل روبرو شدیم ولی امسال با این برد روحیه بخش می توانیم شروع خوبی داشتیم و نشان دادیم می توانیم به عنوان یکی از دو تیم برتر به مرحله بعد صعود کنیم.

وی در خصوص میزبانی سپاهان در این دیدار اظهار داشت: ورزشگاه فولاد شهر از هر نظر برای برگزاری این مسابقه آماده شده بود و تمام تلاش مسئولان برگزاری مطلوب و شایسته این مسابقه که اعتقاد دارم این دیدارکاملا مطابق معیارهای AFC برگزار شد.

تابش درباره آتش سوزی حاشیه ورزشگاه فولاد شهر اظهار داشت : این حادثه خارج از ورزشگاه اتفاق افتاد و ارتباطی به ورزشگاه نداشت که خوشبختانه با حضور به موقع نیروهای امداد و آتش نشانی آتش سوزی مهار شد. 

کد مطلب 848276

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