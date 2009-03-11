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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۸:۰۳

لیگ حرفه‌ای ووشو/

اوجاقی به اولین پیروزی دست یافت

اوجاقی به اولین پیروزی دست یافت

تنها نماینده ایران در لیگ حرفه ای ووشو به اولین پیروزی خود دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای حرفه ای ووشو که در شهر "چونگ چینگ" جریان دارد عصر امروز حسین اوجاقی با برتری مقابل نماینده برزیل به مرحله بعد راه پیدا کرد.

در دومین روز این مسابقات سرگروه تیم ملی ووشو ایران با برتری کامل مقابل حریف برزیلی خود گام به مرحله بعد گذاشت. دور سوم این مسابقات فردا قرعه کشی شده و حسین اوجاقی حریف سوم خود را خواهد شناخت تا روز جمعه 23 اسفند مبارزه خود را برگزار کند.

این رقابتها از روز یکشنبه در شهر چونگ چینگ چین آغاز شده است و به مدت 5 روز به طول خواهد انجامید.

کد مطلب 848280

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