جلسه کمیسیون تلفیق برای بررسی تعیین قیمت حاملهای انرژی

به گزارش خبرنگار مهر، مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه خود بررسی بخشهای هزینه ای بودجه سال 88 را پی گرفت اما بخش مربوط به تعیین قیمت حاملهای انرژی و بخشهای هزینه ای مربوط به هدفمند کردن یارانه ها را مراعا گذاشت.

این تصمیم در پی آن اتخاذ شد که علی لاریجانی پیشنهاد بررسی بیشتر این بند را در کمیسیون تلفیق بودجه مطرح کرد.

پیش از این کمیسیون برنامه و بودجه در زمینه حاملهای انرژی پیشنهاد داده بود دولت از ابتدای اردیبهشت 88 مکلف شود قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاهای یارانه ای را به نحوی تعیین کند که برای بخش برق و واردات بنزین و گازوئیل یارانه ای پرداخت نشود، بخشهای صنعت، کشاورزی و حمل و نقل عمومی آسیب نبیند، در تعیین و اصلاح قیمتها مصارف دهکهای کم درآمد جامعه با حداقل افزایش انجام شود و در مورد حاملهای انرژی شمارش پذیر، قیمتهای متفاوت و ترجیحی با توجه به نوع و طبقات مصرف کننده، مناطق جغرافیایی و فصول مختلف سال تعیین شود.

در پی مطرح شدن این پیشنهاد تعداد زیادی از نمایندگان مجلس در تذکرهای مکرر آن را مغایر با آیین نامه داخلی، قانون اساسی و قانون برنامه عنوان کردند و از رئیس مجلس خواستند این پیشنهاد از دستور کار خارج شود اما لاریجانی ضمن وارد ندانستن تذکرات و اخطارها خواستار رسیدگی مجددا کمیسیون تلفیق به این پیشنهاد شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در انتظار تصمیم کمیسیون تلفیق برای تعیین قیمتهای حاملهای انرژی جلسه نوبت سوم خود را در روز جاری لغو کردند.

مجلس درباره پیشنهاد کمیسیون تلفیق در این زمینه در جلسه فردا صبح تصمیم می گیرد.