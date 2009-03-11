مدعی اصلی صعود هستیم/ باید بیش از 2 گل به الشباب می زدیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ساکت پس از برتری 2 برصفر تیم فوتبال سپاهان ایران برابر الشباب امارات با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران حاضر در ورزشگاه فولادشهر اصفهان افزود: ما باید با تعداد گل‌های بیشتری الشباب را شکست می دادیم. تیم سپاهان در طول بازی برتر از حریف اماراتی بود و استحقاق این را داشت که بیش از دوگل وارد دروازه این تیم کند.

وی با اشاره به تاکتیک دفاعی تیم فوتبال الشباب امارات، گفت: بازی اول در مسابقاتی چون لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا برای هر تیمی دشوار است. با توجه به این موضوع توانستیم مقابل تیم دفاعی الشباب به نتیجه‌ای قابل قبول دست یافته و پیکارهای آسیایی را به خوبی آغاز کنیم.

مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان تمرکز و بازی هدفمند این تیم را عامل برتری زردپوشان در بازی امروز عنوان کرد و گفت: با عملکرد خوب بازیکنان و کادر فنی و حمایت مناسب هواداران که در یک روز غیر تعطیل به ورزشگاه آمده بودند توانستیم پیروز از زمین خارج شویم.

وی با ابراز تشکر از مسئولان برگزاری دیدار امروز، مدیران باشگاه ذوب آهن اصفهان و رسانه های گروهی، خاطرنشان کرد: برای سپاهان اصفهان تمام دیدارهای مرحله گروهی دشوار است و هیچ حریفی را دستکم نمی گیریم. ما مدعی اصلی صعود از گروه D مسابقات لیگ قهرمانان آسیا هستیم و برای رسیدن به این هدف در تمام دیدارهای پیش رو به پیروزی می اندیشیم.

ساکت با اشاره به شکست تیم فوتبال الاتفاق در دیدار برابر بنیادکار ازبکستان گفت: ما باید الاتفاق را در خانه اش شکست دهیم، تفاوتی هم نمی کند که این تیم در بازی امروز مقابل بنیادکار شکست خورده و یا به پیروزی رسیده است.

مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان در ادامه از مسولان فدراسیون فوتبال خواست با نمایندگان ایران در مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا تعامل داشته باشند. وی با تاکید بر این موضوع افزود: این انتظار را از مسئولان فدراسیون فوتبال داریم که در مقطع حساس فعلی به یاری تیم‌های ایرانی حاضر در مسابقات لیگ قهرمان آسیا آمده و با درک شرایط آنها به موفقیت نمایندگان کشورمان در پیکارهای آسیایی کمک کنند.

وی درخاتمه با تشکر از زحمات تابش، قائم مقام باشگاه سپاهان اصفهان گفت: تابش پنج ماه است که به همراهی گروهی 50 نفره شبانه روزی به دنبال آماده کردن ورزشگاه فولادشهر برای میزبانی از تیم سپاهان در مسابقات لیگ قهرمانان آسیاست. با زحمات این گروه است که امروز بدون مشکل پذیرای تیم الشباب امارات بودیم.