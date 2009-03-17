چهارصد و هشتاد و پنجی که چهارصد و هشتاد و پنج نبود!

به گزارش خبرنگار مهر، در اردیبهشت ماه سال 87 دکتر باقر لاریجانی - رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به تولیدات علمی کشور به خصوص در حوزه پزشکی یادآور شد: برای ورود به رتبه بندی های جهانی از جمله "شانگهای" باید به تولیدات علمی ارزشمند توجه کنیم چرا که یکی از شاخصهای مورد توجه در این رتبه بندی، چاپ مقالات در مجلاتی همچون "ساینس" و "نیچر" است این در حالی است که از ایران در 10 سال گذشته تنها 4 مقاله در "نیچر" به چاپ رسیده است.

وی اضافه کرد : باید توجه داشته که کشورهایی که دارای برندگان جایزه نوبل بوده اند مقالاتی به چاپ رسانده اند که بیش از 400 بار ارجاع داشته اند و ما هنوز راه زیادی برای رسیدن به آن داریم.

در تابستان سال 87 دکتر جعفر مهراد - رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری شاخصهای در نظر گرفته شده برای دانشگاهها در رتبه بندی شانگهای را اعلام کرد و پس از آن تاکید کرد: در این رتبه بندی کیفیت آموزش 10 درصد، کیفیت اعضای هیئت علمی 40 درصد، عملکرد پژوهشی 40 درصد و عملکرد سرانه 10 درصد را به خود اختصاص داده اند و 20 درصد از مجموع 40 درصد کیفیت آموزشی به جوایز نوبل و مدالها و 20 درصد دیگر به پراستنادترین پژوهشگران در 21 رشته موضوعی کلی اختصاص دارد.

وی در خبری ویژه اسامی 500 دانشگاه برتر دنیا در سال 2008 بر اساس رتبه بندی شانگهای را اعلام کرد و تاکید کرد: از ایران هیچ دانشگاهی در میان 500 دانشگاه اول دنیا قرار نگرفته است.

در حالیکه براساس رتبه بندی شانگهای اعلام شد که از ایران هیچ دانشگاهی در میان 500 دانشگاه اول دنیا قرار نگرفته است اما چند روز بعد اعلام شد دانشگاه تهران بر اساس رتبه بندی تایم رتبه 485 را کسب کرده است

اما در پاییز سال 87 خبری در محافل علمی و دانشگاهی کشور منتشر شد مبنی بر اینکه دانشگاه تهران به معنای مجموعه دانشگاه های تهران و علوم پزشکی تهران در جدیدترین رده بندی دانشگاههای دنیا که توسط موسسه تایم صورت گرفته است در جایگاه 485 رده بندی دانشگاههای برتر دنیا قرار گرفته است.

بر اساس اعلام دو دانشگاه مذکور، دانشگاه تهران بر اساس این رده بندی چهارصد و هشتاد و پنجمین دانشگاه برتر دنیا شد.

این رده بندی نیز همه ساله و از سوی دانشگاه شانگهای ژائو تونگ و مؤسسه آموزش عالی تایمز لندن ارائه می شود و نزدیک به 600 دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی از سراسر جهان مورد بررسی دقیق قرار می گیرند. بر اساس این رتبه بندی که مبنای آن شاخصه های مختلف آموزشی، امکانات و کسب نمرات مختلف عنوان شده است دانشگاه تهران در سبد پنجم و در رتبه 485 جای گرفته است.

در این رتبه بندی دانشگاه صنعتی شریف نیز حائز رتبه 586 شده است و نامی از دیگر دانشگاههای ایران در این رتبه بندی دیده نمی شود.

چند روز پس از اعلام این خبر روسای دو دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران در نشستی خبری ضمن ابراز رضایت فراوان از کسب این رتبه علمی، آن را نتیجه فعالیت محققان و اساتید و دانشجویان دانشگاه دانستند و نحوه کسب این رتبه را در جمع خبرنگاران تشریح کردند.

دکتر فرهاد رهبر - رئیس دانشگاه تهران کسب رتبه زیر 500 در رتبه بندی دانشگاههای دنیا را افتخارآفرینی دو دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران دانست و گفت: امروز داریم با تلاش و همکاری اعضای هیئت علمی این دو دانشگاه با دانشگاههای معتبر اروپا و آمریکا رقابت می کنیم.

وی با بیان اینکه این رتبه در حالی کسب شده که هنوز کلیه توانمندیهای دو دانشگاه به میدان آورده نشده است، خاطرنشان کرد: سال آینده دو دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران تمام توانمندیهای خود را در معرض دید بین الملل قرار می دهند و کسب رتبه زیر 100 را در آینده ای نزدیک میسر می دانم و برای رتبه بندی سال آتی می توانیم رتبه پایین تر از 300 را هدف قرار دهیم.

در ادامه این نشست دکتر باقر لاریجانی با اعلام ملاکهای ارزشگذاری رتبه بندی تایم THES (Times Higher Education Supplement) گفت: در این رتبه بندی کیفیت تحقیقات، میزان اشتغال به کار فارغ التحصیلان دانشگاهی، میزان کیفیت آموزش و پژوهش در این دانشگاهها و همچنین مقالات بین المللی مورد توجه قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: سه رتبه بندی بین المللی در دنیا در حال انجام است که از آن جمله می توان به رتبه بندی شانگهای، رتبه بندی "وبومتری" و رتبه بندی "THES" اشاره کرد و در این رتبه بندی ها به مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی، جایزه نوبل کیفیت و کمیت، سایت دانشگاهها و آموزش و پژوهش در دانشگاهها توجه شده است و دانشگاه های تهران و علوم پزشکی تهران اولین مجموعه دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران هستند که رتبه زیر 500 را در این رتبه بندی کسب کرده اند.

در رتبه بندی تایم دانشگاههای که در رتبه چهارصد به بعد قرار گرفته اند تنها بر اساس حروف الفبا دسته بندی شده اند نه کیفیت دانشگاه. از آنجایی که یک عده به شدت ضد شریفی هستند چنان با خوشحالی اعلام کردند که گویا رتبه صنعتی شریف دچار افت شده است رئیس دانشگاه صنعتی شریف

اما تنها چند روز پس از این نشست خبری دکتر سعید سهراب پور - رئیس دانشگاه صنعتی شریف در واکنش به اعلام این رتبه بندی از سوی دو دانشگاه مذکور، آنها را به ضد شریف بودن متهم کرد.

وی در گفتگو با مهر اظهار داشت: هیچ کدام از این رتبه ها درست نیست و می توان با مراجعه به سایت این موسسه رتبه بندی متوجه شد که دانشگاههایی که رتبه کمتر از 400 دارند با شماره گذاری دقیق رتبه بندی شده اند اما دانشگاههایی که بین 400 تا 500 و 500 تا 600 قرار گرفته اند به ترتیب الفبا لیست شده اند و نه به ترتیب رتبه. بنابراین کسانی که دانشگاههای پس از رتبه 400 را به ترتیب الفبا می شمارند و بر اساس آن رتبه دانشگاه صنعتی شریف را 586 اعلام کرده اند، سخت در اشتباه هستند.

سهراب پور ادامه داد: بنابراین در این رتبه بندی دانشگاههای که در رتبه چهارصد به بعد قرار گرفته اند تنها بر اساس حروف الفبا دسته بندی شده اند نه کیفیت دانشگاه. از آنجایی که در مملکت ما یک عده به شدت ضد شریفی هستند چنان با خوشحالی اعلام کردند که گویا رتبه صنعتی شریف دچار افت شده است.

وی در ادامه واکنش به این موضوع تاکید کرد: رتبه واقعی دانشگاه صنعتی شریف از تایمز استعلام شده و این دانشگاه رتبه 530 را کسب کرده و شنیده ام دانشگاههای تهران و علوم پزشکی تهران نیز رتبه 499 تایمز را کسب کرده اند.

اما این ماجرا به این همین جا ختم نشد و عزیزالله معماریانی - مسئول دبیرخانه رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام در خصوص ابهاماتی که در اعلام رتبه دانشگاه تهران بر اساس رتبه بندی تایم بوجود آمد توضیحاتی ارائه کرد.

عنوان رتبه 485 برای دانشگاه تهران در رتبه بندی تایم اشتباه است زیرا این رتبه بندی برای دانشگاههایی که رتبه آنها زیر 400 است رتبه دقیقی را مشخص نکرده است مسئول دبیرخانه رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام

وی با اشاره به نحوه اعلام رتبه بندی گفت: در این رتبه بندی رتبه های 400 تا 500 به طور مشخص عنوان نمی شوند و به صورت لیست الفبایی تنظیم می شوند و دانشگاه تهران نیز در این رتبه بندی در میان رتبه های 400 تا 500 قرار گرفته است و مشخص نیست دقیقا چه رتبه ای را بین این 100 دانشگاه کسب کرده است.

رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی یادآور شد: اطلاق عنوان رتبه 485 برای دانشگاه تهران در این رتبه بندی اشتباه است زیرا رتبه بندی تایم برای دانشگاههایی که رتبه آنها زیر 400 است رتبه دقیقی را مشخص نکرده و دانشگاه تهران تنها بر اساس حروف الفبا دارای رتبه 485 است.

معماریانی تأکید کرد: دانشگاهها نباید نسبت به رتبه بندیهای جهانی حساس باشند اینکه در این رتبه بندی ها رتبه خوبی را کسب کنند جای خوشحالی دارد اما اهمیت دادن به این موضع ممکن است به اهداف اصلی دانشگاههای ما صدمه وارد کند.

در این میان اما جالب توجه ترین واکنش مربوط به عبدالله برادران - معاون پژوهشی دانشگاه آزاد تهران مرکز بود. وی در گفتگویی اظهار داشت: جایگاه واقعی ایران در میان دانشگاههای برتر دنیا بیش از آن چیزی است که در مجامع بین المللی مطرح می شود زیرا همانند سایر مسائل کشورهای پیشرفته نمی خواهند ببیند که جایگاهشان به خطر افتاده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر می توان گفت که دانشگاههای ایران از نظر جایگاه علمی در میان 400 یا 500 دانشگاه برتر دنیا جای دارند اما کشورهای غربی نمی خواهند پیشرفتهای ایران را آن گونه که هست واقعی جلوه دهند.

در اسفندماه سال 87 رتبه ‌بندی دانشگاههای جهان براساس وبومتری اعلام شد و برترین دانشگاه ایران دررده 990 قرار گرفت. دانشگاه تهران با کسب رتبه 990 بهترین رتبه را در میان دانشگاههای کشور کسب کرد.

این رتبه بندی هر سال دو بار در ماههای ژانویه و ژوئیه منتشر می شود و دانشگاهها را بر اساس حضور در وب، فعالیت و وضوح موسسات اندازه گیری می کند و شاخص مهمی برای تأثیر و اعتبار دانشگاهها شمرده می شود.