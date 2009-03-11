باقری به آمادگی ایده ال برسد دعوت می شود / او شادابی لازم را نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دایی عصر امروز با اشاره به انصراف کریم باقری از حضور در تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: در پی تماسی که باقری با من گرفت خواستار عدم حضور در تیم ملی شد. او گفت حضور نداشتنم در تیم ملی تنها به خاطر خستگی فراوان و حضور در مسابقات پی درپی لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا می باشد.

سرمربی تیم ملی در ادامه خاطر نشان کرد: باقری در مسابقه تیم ملی با تیم های کویت، کنیا و عربستان در ترکیب تیم ملی نخواهد بود اما در صورت آمادگی در آینده به ترکیب تیم ملی اضافه خواهد شد.

دایی خاطر نشان کرد: باقری در این گفتگو اعلام کرد شادابی لازم را برای حضور در تیم ملی و خدمت به کشور نداشته و با کسب آمادگی در ماههای آینده امیدوار است که بتواند برای ایران اسلامی افتخار آفرین باشد.

کریم باقری صبح امروز در تماسی با علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان از حضور در تیم ملی انصراف داد.