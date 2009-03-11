اشتباهاتی داشتیم که باید برطرف شود / سپاهان به مرحله صعود می کند

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کاظمی که پس از پیروزی تیمش برابر الشباب امارات در جمع خبرنگاران سخن می گفت ضمن بیان مطلب فوق افزود: ما گل زودهنگامی زدیم و در نیمه اول خیلی جالب بازی نکردیم و از عملکرد بازیکنان در این نیمه اول راضی نبودم.

وی افزود: ما از دقیقه 60 به بعد سپاهان واقعی بودیم و این اتفاقات به خاطر تغییرات تاکتیکی رخ داد و بازیکنان نکات فنی را به خوبی در زمین پیدا کردند.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان خاطرنشان کرد: بازیکنان الشباب آمده بودند بازی را ببندند. در یک سوم دفاعی تیم را پرس می کردند و طبیعی بود کمتر بتوانم دروازه این تیم را باز کنیم اما می توانستیم تعداد گلهای خود را افزایش دهیم ولی متاسفانه توپ های ما به گل تبدیل نشد.

وی در خصوص عدم گلزنی مهاجمان این تیم ابراز داشت: من نگران این موضوع هستم و طی 5-6 هفته گذشته این موضوع را تاکید کردم. مهاجمان ما همانند بازیکنان حرفه ای در امر گلزنی ظاهر نمی شوند و همین موضوع باعث می شود نمایش قدرتمند تیم که باید از دقیقه 20 انجام دهند از دقیقه 70 به بعد در زمین به نمایش می گذارند.

کاظمی با بیان اینکه بازیکنان باید در بازی های آینده بیشتر دقت کنند و این موقعیت ها را به راحتی از دست ندهند در مورد دیدار آینده این تیم برابر الاتفاق عربستان تاکید کرد: ما بازی این تیم برابر الاتحاد را دیده ایم و تا یک ساعت دیگرهم فیلم بازی این تیم برابر بنیادکار به دست ما می رسد و قطعا برای پیروزی به عربستان می رویم.

وی در خصوص شکست الاتفاق در این دیدار و احتمال حضور قدرتمندانه تر آنها در بازی فصل آینده خاطرنشان کرد: هر تیمی در خانه خودش برای پیروزی به میدان می آید و ما هم برای کسب 3 امتیاز به عربستان می رویم.

وی در خصوص حریفان اصلی سپاهان در این گروه افزود: بنیادکار و الاتفاق حریفان اصلی ما هستند اما همه تیم ها در آسیا با قدرت در لیگ قهرمانان به میدان می آیند. مثلا همین تیم الشباب بسیار فراتر از عملکرد در لیگ امارات در زمین ظاهر شد.

وی در خصوص وضعیت نویدکیا تصریح کرد: محرم مصدوم بود و نمی توانستیم روی او ریسک کنیم اما اگر صد درصد خوب شود از دقیقه اول مسابقه او را به میدان می فرستم. ما 15 تمرین ویژه برای نویدکیا در نظر گرفته ایم تا به این بازی برسد.

کاظمی افزود: ما از لحاظ روحی پس از گلی که زدیم از حریف بالاتر رفتیم اما از لحاظ بحث فنی اشتباهاتی داشتیم که باید آنها را در بازی های آینده برطرف کنیم.

وی در پایان در پاسخ به این سئوال که آیا صعود از این گروه برایتان سخت تر است یا کسب سهمیه حضور در لیگ قهرمانان در مسابقات لیگ برتر فصل جاری، گفت: هر دوی این اتفاقات آسان است اما تلاش می کنیم با عملکرد خوب بازیکنان به این مهم دست یابیم.