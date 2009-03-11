نتایج دیدارهای امروز مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج دیدارهای امروز مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به شرح زیر است:

گروه D

* سپاهان ایران 2 - الشباب امارات صفر

گل‌ها: مهدی جعفرپور (2) و آرماندو دسا (3+90)

* بنیادکار ازبکستان 2 - الاتفاق عربستان یک

گل‌ها: انورجان سولییف (28 و 50) برای بنیادکار و صالح بشیر (68) برای الاتفاق

جدول رده بندی:

1- سپاهان ایران 3 امتیاز- تفاضل گل 2+، 2- بنیادکار ازبکستان 3 امتیاز- تفاضل گل 1+، 3- الاتفاق عربستان بدون امتیاز- تفاضل گل 1-، 4- الشباب امارات بدون امتیاز- تفاضل گل 2-

گروه G

* سوون سامسونگ بلووینگز کره جنوبی 4 - کاشمیا آنتلرز ژاپن یک

گل‌ها: لی وی فنگ (44)، ادورادو (45)، هنگ سون هاک (82) و آن یو (90) برای سامسونگ و مارکینوس (90) برای کاشیما آنتلرز

* شانگهای شن هوا چین 4 - آرمد فورس سنگاپور یک

گل‌ها: هرنان بارکوس (25 - پنالتی و 90)، یو تاو (74) و ین ژی فو (85) برای شانگهای شن هوا و جان ویلکینسون (63) برای آرمد فورس

جدول رده بندی:

1- سوون سامسونگ بلووینگز کره جنوبی 3 امتیاز، 2- شانگهای شن هوا چین 3 امتیاز، 3- کاشمیا آنتلرز ژاپن بدون امتیاز، 4- آرمد فورس سنگاپور بدون امتیاز

گروه H

* کاوازاکی فرونتال ژاپن یک - تیانجین تدا چین صفر

گل: ریناتینهو (16)

* اف سی مارینوس استرالیا صفر - پوهانگ استیلرز کره جنوبی صفر

جدول رده بندی:

1- کاوازاکی فرونتال ژاپن 3 امتیاز، 2- اف سی مارینوس استرالیا یک امتیاز، 3- پوهانگ استیلرز کره جنوبی یک امتیاز، 4- تیانجین تدا چین بدون امتیاز