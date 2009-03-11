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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۸:۴۴

نتایج دیدارهای امروز مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا

نتایج دیدارهای امروز مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا

روز دوم از هفته نخست مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا امروز با پیروزی تیم‌های سپاهان ایران، الاتفاق عربستان، سوون سامسونگ بلووینگز کره جنوبی، شانگهای شن هوا چین و کاوازاکی فرونتال ژاپن پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج دیدارهای امروز مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به شرح زیر است:
گروه D
* سپاهان ایران 2 - الشباب امارات صفر
گل‌ها: مهدی جعفرپور (2) و آرماندو دسا (3+90)
* بنیادکار ازبکستان 2 - الاتفاق عربستان یک
گل‌ها: انورجان سولییف (28 و 50) برای بنیادکار و صالح بشیر (68) برای الاتفاق
جدول رده بندی:
1- سپاهان ایران 3 امتیاز- تفاضل گل 2+، 2- بنیادکار ازبکستان 3 امتیاز- تفاضل گل 1+، 3- الاتفاق عربستان بدون امتیاز- تفاضل گل 1-، 4- الشباب امارات بدون امتیاز- تفاضل گل 2-

گروه G
* سوون سامسونگ بلووینگز کره جنوبی 4 - کاشمیا آنتلرز ژاپن یک
گل‌ها: لی وی فنگ (44)، ادورادو (45)، هنگ سون هاک (82) و آن یو (90) برای سامسونگ و مارکینوس (90) برای کاشیما آنتلرز
* شانگهای شن هوا چین 4 - آرمد فورس سنگاپور یک
گل‌ها: هرنان بارکوس (25 - پنالتی و 90)، یو تاو (74) و ین ژی فو (85) برای شانگهای شن هوا و جان ویلکینسون (63) برای آرمد فورس
جدول رده بندی:
1- سوون سامسونگ بلووینگز کره جنوبی 3 امتیاز، 2- شانگهای شن هوا چین 3 امتیاز، 3- کاشمیا آنتلرز ژاپن بدون امتیاز، 4- آرمد فورس سنگاپور بدون امتیاز

گروه H
* کاوازاکی فرونتال ژاپن یک - تیانجین تدا چین صفر
گل: ریناتینهو (16)
* اف سی مارینوس استرالیا صفر - پوهانگ استیلرز کره جنوبی صفر
جدول رده بندی:
1- کاوازاکی فرونتال ژاپن 3 امتیاز، 2- اف سی مارینوس استرالیا یک امتیاز، 3- پوهانگ استیلرز کره جنوبی یک امتیاز، 4- تیانجین تدا چین بدون امتیاز 

کد مطلب 848291

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