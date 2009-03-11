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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۸:۳۰

با اعلام سارکوزی ؛

فرانسه به ساختار نظامی ناتو باز می گردد

فرانسه به ساختار نظامی ناتو باز می گردد

در حالی که رئیس جمهوری فرانسه قرار است امشب بازگشت این کشور به ساختار سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را رسمیت بخشد، نخست وزیر انگلیس از این اقدام استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نیکلا سارکوزی چهارشنبه شب در مراسمی در موسسه تحقیقات راهبردی فرانسه قرار است بازگشت کشورش به ساختار نظامی سازمان ناتو اعلام کند.

وی در حالی قصد اعلام این مطلب را دارد که حدود 40 سال پیش "ژنرال دوگل " رئیس جمهوری اسبق فرانسه به بهانه حفظ استقلال ملی فرانسه، کشورش را از فرماندهی نظامی ناتو خارج کرد.

این درحالی است که گوردون براون نخست وزیر انگلستان از این اقدام فرانسه قدردانی کرد.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام فرانسه برای امنیت جهان بسیار مهم و حائز اهمیت است.

کد مطلب 848295

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