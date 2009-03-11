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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۸:۵۲

سرمربی الشباب امارات :

قضاوت در مورد تیم های صعود کننده زود است/ بدشانس بودیم

قضاوت در مورد تیم های صعود کننده زود است/ بدشانس بودیم

" آنتونیو سریزیو " گفت: هنوز وضعیت صعود از این گروه مشخص نیست و ما تلاش می کنیم از فرصت های بعدی برای موفقیت استفاده کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم فوتبال الشباب امارات که پس از شکست تیمش برابر سپاهان در جمع خبرنگاران سخن می گفت اظهار داشت: هنوز صعود از این گروه مشخص نیست. ما 5 بازی دیگر پیش رو داریم و تلاش می کنیم با پیروزی در این دیدارها راهمان را برای صعود به مرحله بعد هموار کنیم.

وی افزود: متاسفانه در دیدار با سپاهان بدشانسی آوردیم که در دقایق اول و آخر گل خوردیم اما نتایج امروز این گروه تیم صعود کننده به مرحله بعد را معرفی نمی کند و پیش بینی در این خصوص بسیار زود است.

سرمربی تیم فوتبال الشباب گفت: بازی چندان با کیفیتی را در این دیدار شاهد نبودیم و دو تیم نتوانستند بازی خوبی را ارائه دهند. قطعا حمایت تماشاگران روی کیفیت بازی ما تاثیر گذاشت اما می توانستیم بازی بهتری را هم ارائه دهیم.

وی در پایان در خصوص غیبت اولادی در این دیدار اظهار داشت: مشخصا غیبت این بازیکن در روند تیم ما تاثیر منفی گذاشت زیرا او می توانست به خوبی توپ را اداره کند و با انگیزه بالایی که داشت برای تیم ما مثمر ثمر بود.

کد مطلب 848300

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