به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر چهارشنبه در دیدار احسان اوغلو دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی یکی از وظایف مهم این سازمان را حضور فعال در مسائل جهان اسلام دانستند و تاکید کردند: سازمان کنفرانس اسلامی می تواند نقش مهمی در نزدیکی کشورهای اسلامی و ایجاد وحدت میان آنها داشته باشد.

ایشان با اشاره به تلاش دشمنان برای استفاده از مسائل قومی، مذهبی و سیاسی به منظور ایجاد اختلاف میان مسلمانان افزودند: سازمان کنفرانس اسلامی باید با نقش آفرینی، زمینه های اختلاف میان مسلمانان را برطرف کند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به فاجعه بزرگ غزه و انتظاری که از کشورهای اسلامی برای اتخاذ یک موضع قوی و واحد می رفت خاطرنشان کردند: در جنگ 22 روزه غزه ملتها بسیار برجسته وارد میدان شدند ولی برخی دولتها موضع خوبی نگرفتند.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: اکنون در بازسازی غزه انتظار این است که کشورهای اسلامی جهتگیری واحد و معقولی را در پیش بگیرند.

ایشان برنامه ریزی سازمان کنفرانس اسلامی به منظور همکاری کشورهای اسلامی در زمینه های مختلف اقتصادی، خدماتی و فرهنگی را ضروری ارزیابی و تاکید کردند: جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو سازمان کنفرانس اسلامی آماده هر گونه همکاری است.

در این دیدار که داوودی معاون اول رئیس جمهور نیز حضور داشت احسان اوغلو دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای این سازمان در زمینه های مختلف از جمله تلاش برای وحدت میان مسلمانان و مقابله با اسلام ستیزی در غرب گفت: سازمان کنفرانس اسلامی اخیرا در نامه ای به همه اعضا خواستار همکاری کشورهای اسلامی برای تحقق پیگرد قانونی سران رژیم صهیونیستی به دلیل جنایات جنگی در فلسطین شده است.