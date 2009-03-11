حزب مؤتلفه اسلامی و حزب حاکم سوریه توافقنامه همکاری امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب مؤتلفه اسلامی ایران و حزب بعث عربی سوسیالیستی دراین توافقنامه که عصر چهارشنبه به امضا رسید اعلام کردند که بنا به تمایل مشترک خود برای تقویت روابط و همکاری میان دو حزب در زمینه های مختلف و در راستای حمایت از مسائل عربی و اسلامی و تقویت روابط دوستانه میان دو ملت و دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه درباره برنامه های همکاری ذیل توافق کرده اند :



1- مبادله دیدارهای هیئتهای رهبری دو حزب برای تبادل نظر درباره مسائل سیاسی دو کشور و مطلع شدن بر تجربیات و دستاوردها و استفاده از آنها در زمانهای مورد توافق طرفین؛2- مبادله نشریات و اسناد مهم صادره از هر یک از دو حزب؛ 3- دعوت به مشارکت در اجلاس و سمینارهایی که توسط دو حزب و بر اساس روش معمول برگزار می شود؛ 4-هماهنگی فعالیت دو حزب در کنفرانسها و سمینارهای بین المللی و منطقه ای؛ 5- دو حزب نسبت به تقویت ارتباطات دوستی و همکاری میان ملتهای ایران و سوریه از راه تشویق مبادله دیدارهای سازمانهای مردمی اقدام خواهند کرد؛ 6- دفتر روابط خارجی رهبری ملی حزب بعث و دفتر روابط خارجی حزب مؤتلفه ایران مسئول پیگیری اجرای بندهای این توافقنامه خواهند بود.



این توافقنامه در تهران به امضای محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه و عبدالله الاحمر قائم مقام حزب بعث عربی سوسیالیست رسید.