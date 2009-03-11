مصالح نظام برای اغراض شخصی و حزبی معامله نشود

به گزارش خبرنگارمهر، چهارمین جلسه پنجمین اجلاس رسمی دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری عصر روز چهارشنبه در محل سابق مجلس شورای اسلامی برگزار شد.



در این جلسه حجت الاسلام عاملی نماینده مردم استان اردبیل در مجلس خبرگان با تاکید بر شان و جایگاه بالا و ارزشمند مجلس خبرگان در تصمیمگیری موضوعات راهبردی و تبادل نظر نخبگان کشور بر ضرورت حفظ و تقویت وحدت در کشور به ویژه نزد نخبگان اشاره و اظهار کرد: وحدت، محور قوام، ثبات و تداوم اسلام، مکتب تشیع و انقلاب اسلامی است و وظیفه همه ماست که برای تقویت وحدت عمومی جامعه حول محور ولی فقیه تلاش کنیم.

وی بر حفظ و اولویت دادن به مصالح و منافع ملی در مسائل سیاسی و جناحی به ویژه در دوره انتخابات تاکید کرد و گفت: باید عادت کنیم که خودخواهیهای خود را فدای مصالح جامعه کنیم.

حجت‌الاسلام سلیمانی نیز در دومین نطق پیش از دستور به برخی تحرکات و تحریکات اشرار در مناطق شرقی کشور اشاره کرد و گفت: اگرچه نیروی انتظامی با جدیت و قاطعیت نسبت به سرکوب اشرار و حفظ امنیت شهرهای مرزی اقدام می‌کند اما حجم توطئه‌ها، برنامه‌های بیشتری را می‌طلبد.

نماینده مردم استان سیستان و بلوجستان در مجلس خبرگان همچنین با تبریک هفته وحدت گفت: توطئه‌ دشمنان برای ایجاد شکاف و اختلاف میان روحانیت و علمای شیعه و سنی در دوره‌های اخیر مضاعف شده است و این مهم هوشیاری و مراقبت بیشتر علمای شیعه و سنی به ویژه در مناطق مرزی را طلب می‌کند.

وی افزود: در رایزنیهای انتخابات ریاست جمهوری توقع این است که مصالح نظام برای اغراض شخصی و حزبی پیشفرض نشود و معامله نگردد و توقع و مطالبه به وجود نیاید.

‌آیت‌الله حائری شیرازی سومین ناطق بود که در سخنانی کوتاه با تاکید بر اهمیت دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه و نقش آنان در هدایت جامعه اظهار کرد: کرسی‌های علوم انسانی تنگه‌ احد نظام اسلامی است که اگر در دست انقلاب باشد، پیروزی بر دشمنان آسان است.