تصمیم نمایندگان درباره بار مالی پروژه های سفرهای استانی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مجلس عصر چهارشنبه در ادامه بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه 88 کل کشور دولت را مکلف کرد تا مبلغ 85 هزار میلیارد ریال از اعتبارات هزینه ای تملک دارایی و سرمایه ای مالی و استانی دستگاههای اجرایی از ردیفهای متفرقه و تملک دارایی مالی مندرج در این قانون را با رعایت ضوابط زیر از محل عدم تخصیص ضمن اجرای بودجه تامین و جداول پیوست قانون به هنگام ابلاغ اعتبارات ملی و استانی تا سقف مزبور اصلاح کند.1- اعتبار طرحهای تملک دارایی و سرمایه ای که خاتمه آنها سال 88 است کاهش نیابد؛ 2- اعتبارات تملک دارایی و سرمایه ای با درصد یکسان کسر شود.

همچنین بر اساس مصوبه دیگر مجلس مقرر شد صد درصد اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای استانی با رعایت مواد 79 و 82 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداکثر یکماه پس از ابلاغ به وسیله کمیته برنامه ریزی استان بر اساس شاخصهای توسعه شهرستان بین طرحها و پروژه های استانی توزیع شود.

طبق مصوبه نمایندگان مجلس، ایجاد هرگونه بار مالی به وسیله شورای برنامه ریزی توسعه استان جهت پروژه های سفرهای استانی از این محل ممنوع است.

همچنین نمایندگان مجلس در بند دیگری از لایحه بودجه 88 کل کشور مصوب کردند یک درصد تنخواه گردان موضوع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 بهمن ماه سال 1380 (حوادث غیر مترقبه) به 3 درصد افزایش یابد.

بر این اساس اعتبار مازاد بر یک درصد به مدیریت خشکسالی اختصاص داشته و از طریق ستاد ذیربط در اختیار شورای برنامه ریزی استانها قرار می گیرد.