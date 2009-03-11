ام صلال از سد الجزیره گذشت / چهارمین شکست اماراتی ها

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های فوتبال الجزیره امارات و ام صلال قطر عصر امروز در چارچوب دیداری از هفته اول مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا در ورزشگاه محمد بن زاید دبی به دیدار هم رفتند.

این بازی که از گروه C مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا برگزار شد در پایان به برتری یک بر صفر نماینده قطر انجامید تا چهارمین شکست در کارنامه تیم‌های اماراتی حاضر در مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به ثبت برسد.

تک گل تیم فوتبال ام صلال را در این بازی علاء عبیل در دقیقه 3+90 وارد دروازه تیم الجزیره کرد تا این تیم با سه امتیاز پیش از برگزاری دیدار الاتحاد عربستان - استقلال ایران صدر جدول رده بندی گروه C مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا را از آن خود کند.