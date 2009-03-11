  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۹:۱۰

لیگ قهرمانان آسیا/

ام صلال از سد الجزیره گذشت / چهارمین شکست اماراتی ها

ام صلال از سد الجزیره گذشت / چهارمین شکست اماراتی ها

تیم فوتبال ام صلال قطر نخستین دیدار خود در مسابقات لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا را با برتری مقابل الجزیره امارات پشت سرگذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های فوتبال الجزیره امارات و ام صلال قطر عصر امروز در چارچوب دیداری از هفته اول مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا در ورزشگاه محمد بن زاید دبی به دیدار هم رفتند.

این بازی که از گروه C مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا برگزار شد در پایان به برتری یک بر صفر نماینده قطر انجامید تا چهارمین شکست در کارنامه تیم‌های اماراتی حاضر در مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به ثبت برسد.

تک گل تیم فوتبال ام صلال را در این بازی علاء عبیل در دقیقه 3+90 وارد دروازه تیم الجزیره کرد تا این تیم با سه امتیاز پیش از برگزاری دیدار الاتحاد عربستان - استقلال ایران صدر جدول رده بندی گروه C مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا را از آن خود کند.

کد مطلب 848308

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها