تخصیص 50 میلیارد تومان برای اکتشاف و بهره برداری از معادن

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخشهای هزینه ای لایحه بودجه 88 کل کشور در بند دیگری از مصوبات مقرر کردند از ابتدای سال 88 کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات تغییر ضرایب ، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و همچنین مصوبات هیئت های امنا که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین اعتبار شده باشد در غیر این صورت عمل دستگاه اجرائی در حکم تعهد زائد بر اعتبار و مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی است.

همچنین نمایندگان مجلس با تصویب بند الحاقی 49 مقرر کردند در اجرای ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، اعتبارات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و تحقیقاتی منظور در این قانون بر اساس درخواست وجه توسط بالاترین مقام اجرائی موسسات یاد شده یا مقام مجاز از طرف آنها که به وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی می شوند و به حساب بانکی که توسط خزانه یا خزانه معین استان ذیربط حسب مورد به نام افتتاح می شود، واریز و هزینه قطعی منظورمی شود.

بر این مبنا برداشت از حسابهای بانکی یاد شده با حداقل دو امضای مجاز که در آئین نامه مالی و معاملاتی آنها تعیین شده است ممکن خواهد بود.

همچنین نمایندگان مصوب کردند به منظور تقویت شفافیت بودجه و امکان پذیر ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سیاستهای کلی نظام به ویژه سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و اهتمام به نظم و انضباط مالی بودجه و تعادل بین منابع و مصارف دولت موضوع بند 50 سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف شد تا پایان خرداد ماه سال 88 گزارش تطبیق بودجه سال 88 را با سیاست های مذکور به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.