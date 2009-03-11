به گزارش خبرگزاری مهر آیت الله محمد یزدی نایب رئیس دوم مجلس خبرگان رهبری و نامزد ریاست این دوره از مجلس خبرگان در حاشیه جلسه امروز این مجلس در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این سوال که "به نظر شما پیام انتخاب مجدد آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری چیست" پاسخ داد: هیچ پیامی ندارد چون معلوم بود که ایشان انتخاب می شود.

وی افزود: من یقین داشتم که آرای اکثریت مال ایشان است، اما برای اینکه "صدق انتخاب" پیش بیاید کاندیدا شدم.

نایب رئیس مجلس خبرگان توضیح داد: باید دو سه نفر باشند و نامزد شوند که مفهوم انتخاب صدق کند.

آیت الله یزدی در پاسخ به خبرنگار دیگری که پرسید آیا به نظر شما بهتر نبود که دادگاه پالیزدار علنی باشد گفت: این بستگی به نظر دادستان دارد و نظر شخصی ملاک نیست.

وی افزود: من خود از شکات پالیزدار هستم و با وجود درخواستها از شکایت خود صرف نظر نکردم.

دبیرکل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پاسخ به سئوالی درباره نظر این تشکل در انتخابات ریاست جمهوری نیز گفت : جامعه هنوز تصمیمی در این باره نگرفته است.