طارق عزیز به 15 سال زندان محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دادگاه جنایی عراق روز چهارشنبه "وطبان ابراهیم الحسن "‌و "سبعاوی ابراهیم الحسن " دو برادر ناتنی صدام حسین دیکتاتور سابق عراق را به اعدام محکوم کرد.

این دادگاه "طارق عزیز" ‌معاون نخست وزیر سابق و "علی المجید"‌ وزیر دفاع سابق عراق را در قضیه اعدام 42 تاجر عراقی در سال 1992 میلادی هر کدام را به 15 سال زندان محکوم کرد.

"عبد الحمید محمود" منشی صدام حسین نیز در این قضیه به حبس ابد محکوم شد.

طارق عزیز متولد 1963 است که در آوریل 2003 تسلیم نظامیان آمریکایی شد و درحال حاضر در زندان کروبر در غرب بغداد زندانی است.