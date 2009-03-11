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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۹:۴۲

برای سال 88 ؛

حداقل دستمزد کارگران 274 هزار و 500 تومان تعیین شد

حداقل دستمزد کارگران 274 هزار و 500 تومان تعیین شد

شورای عالی کارحداقل دستمزد سال آینده کارگران را دو میلیون و 745 هزار ریال تعیین کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی کار متشکل از نمایندگان گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت، عصر امروز در دومین جلسه رسمی خود حداقل دستمزد سال آینده کارگران را دو میلیون و 745 هزار ریال تعیین کرد.

بر اساس مصوبه شورای عالی کار حداقل مزد روزانه کارگران در سال آینده رقمی معادل 91 هزار و 500 ریال خواهد بود که این رقم نسبت به سال گذشته  25 درصد افزایش داشته است.

همچنین از ابتدای سال 88 به میزان 5 درصد آخرین مزد ثابت و یا مبنای سال جاری به اضافه روزانه 14 هزار و 640 ریال به دستمزد کارگران افزوده می شود ،مشروط به اینکه دستمزد روزانه هر کارگر از مبلغ 91 هزار و 500 ریال کمتر نشود.

کد مطلب 848326

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