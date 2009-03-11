به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل این بیانیه به این شرح است : الحمد الله رب العالمین و الصلاه والسلام علی خیر خلقه و اشرف بریته ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لاسیما بقیه‌ الله فی الارضین ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.

سپاس بی‌حد ایزد منان که ملت شریف ایران را از نعمت والای نظام اسلامی و رهبری الهی بهره مند ساخت و امت اسلامی را لیاقت و توفیق پاسداری از دین خود کرامت بخشید و حول محور ولایت فقیه به وحدت عمومی رساند.

با عنایت خاصه‌ حضرت حق و توجهات بقیه‌ الله الاعظم "عجل‌ الله تعالی فرجه‌الشریف" سی‌و نهمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری برگزار شد. نمایندگان این مجلس، موارد زیر را یادآور می‌شوند:

1- در ایام میلاد پربرکت پیامبر رحمت(ص) ضمن گرامیداشت هفته وحدت، از علما و اندیشمندان همه مذاهب اسلامی می خواهیم با پرهیز از افراط و تفریط و خرافات و تاکید بر مشترکات بین مذاهب اسلامی و توجه ویژه به مکتب اهل بیت، برای توسعه بخشی آنها و پرهیز از تمرکز بر موارد خلاف، تلاش نمایند و با روشنگری بین مردم و ایجاد وحدت اسلامی و گستراندن فرهنگ تقریب، زمینه اقتدار روزافزون مسلمانان و یأس دشمنان را فراهم سازند.

2- از حضور گسترده ملت فخیم ایران در راهپیمایی 22 بهمن، تشکر می کنیم. حضور مردم، نشان قدرت عظیم نظام اسلامی و نماد استحکام پایه های مردمی این حکومت است. آفرینش این حماسه بزرگ، ضمن تاکید بر حس مسئولیت پذیری و تعهد اسلامی و انقلابی ملت شریف ایران، امید طرفداران نهضت جهانی اسلام را پرفروغ کرد و بر یأس دشمنان و بدخواهان افزود.

3- سه دهه تلاش گسترده نظام اسلامی در تطبیق و گسترش آرمانهای دینی و تعمیق اصول اسلامی در این کشور و برقراری عدالت اجتماعی در عرصه های مختلف و رشد و شکوفایی و بالندگی علمی و صنعتی و فناوری و سایر اقدامات اصلاحی و خدمات شایسته، کارنامه ای درخشان فراهم آورده است. با این همه، برای رسیدن به اهداف بلند موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی و چسباندن طعم گوارای مدیریت دینی به این ملت بزرگ و شایسته و نشان دادن توانمندی اسلام در اراده دین و دنیای مردم، گام هایی بلندتر و تلاشی گسترده تر و مستمر لازم است. توفیق همه دولتمردان و مسئولان نظام را در این راه خطیر و در مسیر پاسداری و صیانت از ارزش های انقلاب اسلامی، از درگاه پرکرم الهی خواهانیم.

4-ضمن تقدیر از مساعی بی دریغ و تلاش های گسترده دولت محترم و مجلس و قوه قضائیه خدمتگزار و مکتبی و دستگاههای قانونگذاری و قضایی کشور و تشکر و حمایت از نیروی انتظامی در برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی، تفاهم و تعاون موجود در قوای سه گانه و سایر مسئولان نظام را یکی از رمزهای موفقیت و پیشرفت می دانیم و از خداوند منان می خواهیم این همدلی و سخت کوشی را مستمر بدارد تا راه وصول به اهداف بلند و سیاست های کلان نظام اسلامی هموار بماند و روز به روز بر امید و نشاط موجود در مردم افزوده شود و میهن اسلامی به قله های مجد و سربلندی نزدیک تر گردد. از همه مسئولان و دست اندرکاران می خواهیم تا بر تلاش هماهنگ و جدی خود برای استقرار عدالتی فراگیر در نظام اجتماعی و قضایی و اقتصادی بیفزاید و برای حل مشکلات اقتصادی و به ویژه بهبود وضعیت فرهنگی کشور و تربیت دینی نسل جوان و اصلاح مظاهر اسلامی در جامعه و خصوصا دانشگاهها اهتمام ورزند.

5- موفقیتهای چشمگیر و درخشان دانشمندان مسلمان این مرز و بوم را در عرصه های مختلف و متنوع - که موجب تداوم استقلال و خود اتکای کشور و عزت و سربلندی نظام اسلامی است - ارج می نهیم و از تلاش متخصصان کشور، برای پرتاب ماهواره امید و وارد کردن کشور به جمع معدود قدرتهای دارای توان بالای موشکی و فضایی، قدردانی می کنیم و تاکید می نماییم که استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و مواهب الهی ، حق مسلم همه ملتها و به ویژه ملتی است که متخصصین آن با عنایت خاصه الهی و تکیه بر استعداد، سخت کوشی و خلاقیت خود، به این سرمایه عظیم دست یافته اند. از مسئولان کشور می خواهیم که مثل گذشته در برابر دسیسه های آمریکا و صهیونیزم بایستند و به جنگ روانی آنان علیه فعالیت های هسته ای به راه انداخته اند، توجهی نکنند و تا دستیابی به حقوق حقه این ملت شریف، مسیر را ادامه دهند.

6 - از دولت محترم و مجلس شورای اسلامی می خواهیم زمینه های لازم را برای پویایی و تحول اقتصادی، عدالت، کارایی و بهره وری مناسب از ظرفیتها فراهم سازند و بهسازی و روزافزون اقتصادی کشور را با برنامه ریزی دقیق و منطبق بر کارهای تخصصی و کارشناسی و هوشیاری لازم پی بگیرند و در این مسیر با دوراندیشی و تأنّی و احتیاط حرکت کنند تا اجرای آن، بیشترین برکات و ثمرات و کمترین تبعات منفی را برای کشور به دنبال داشته و بتواند عاملی برای گسترش رفاه عمومی و رفع فقر و محرومیت در سایه عدالت اجتماعی باشد.

7- فلسطین یکی از مسائل اصلی جهان اسلام و غصه آن زخم عمیقی بر پیکر بشریت امروز است. ما بار دیگر اشغال این سرزمین و سلطه غاصبان رژیم صهیونیستی را محکوم می کنیم. رژیم منحوس و غاصب صهیونیست با بی رحمی ها و جنایات وحشیانه و نسل کشی مردم مظلوم نوار غزه، سقوط و نابودی خود را رقم زد. بی شک خون شهیدان مظلوم و کودکان بی گناه و زنان و مردان بی پناه این سرزمین، پیروزی حتمی این ملت را تضمین نموده است. در شرایط فعلی باید برای رفع کامل حصر از نوار غزه و بازسازی این سرزمین اقدام نمود. ما ضمن تقدیر و تشکر از مواضع داهیانه و هدایتهای مقام معظم رهبری(دام ظله الوارف) در این خصوص، سخنان ایشان را در همایش بین المللی حمایت از غزه مانند همیشه ترسیم کننده استراتژی مبارزاتی مسلمانان و حق طلبان جهان علیه غاصبان خون ریز صهیونیست می دانیم.

اکنون وظیفه تمام مسلمانان سراسر جهان ، کمک همه جانبه و حمایت کامل از ملت مظلوم فلسطین و شکستن طلسم مصونیت جنایتکاران صهیونیست است. راهکار منطقی حل این مشکل، شرکت همه صاحبان حق این سرزمین، در یک همه پرسی و انتخاب آزادانه ساختار حکومتی است. عدم پذیرش این امر از سوی دنیای غرب نشان پایبند نبودن آنان به اصول بدیهی دموکراسی است که در حمایت از این شیوه، گوش فلک را کر کرده اند!

8- از کشورهای اسلامی و عربی می خواهیم که وحدت جهان اسلام را حفظ نموده و با هوشیاری در برابر توطئه ها و پرهیز از تفرقه افکنی، حرمت پیروان اهل بیت(ع) را به ویژه در حرم رسول الله(ص) نگه دارند.

9- ولایت فقیه محکمترین سدی است که همواره در مقابل تهاجم بیگانه و دشمن داخلی ایستاده و موجبات حفظ و حراست از دیانت و امنیت و عزت و حریت ایران اسلامی را فراهم آورده است. ملت ایران پیروزی انقلاب و استقرار نظام اسلامیش را ثمره شیرین حمایت از این اصل مترقی می داند. ملت ایران، ولایت فقیه را به عنوان یک واقعیت همراه با قداست و معنویت در اعماق وجودش پاسداری خواهد کرد.

‌١٠ـ ملت ایران در آستانه انتخاب دهمین رئیس جمهوری اسلامی، خود را برای حضوری گسترده‌تر از هر زمان دیگر در یکی از مهمترین و سرنوشت‌ساز‌ترین صحنه‌های انقلابی آماده می‌کند. آحاد این کشور این بار نیز با هوشمندی و درایت دینی و شعور سیاسی و درک انقلابی خود به طور یکپارچه در صحنه انتخابات حضور خواهند یافت و با گزینش شایسته‌ترین فرد برای این پست خطیر، تکلیف شرعی و ملی خود را ادا خواهند کرد.

بر اساس آموزه‌های قرآنی، رئیس جمهور منتخب باید فردی حفیظ و علیم باشد و تعهد و حفاظت از آرمانهای دینی و انقلابی را در کنار تخصص و کارآمدی داشته باشد. تبلیغات صحیح، صادقانه و منطقی با رعایت اخلاق انتخاباتی و به دور از شیوه‌های تخریبی، آماده‌سازی بستری مناسب و فضایی آرام و آزاد برای برگزاری انتخاباتی سالم و صیانت و حراست از آرای مردم و امانتداری مجریان و ناظران، شایسته‌ مردم فهیمی است که همواره با احساس مسئولیت و آگاهی و درایت دینی و مکتبی و مشارکت و حضور حد اکثری در این صحنه‌ها حاضر می‌شوند و بر سرنوشت خود و کشورشان اهتمام می‌ورزند.

در پایان ضمن آرزوی طول عمر و عزت و عافیت برای مقام معظم رهبری، توفیقات روزافزون تمامی خدمتگزاران به اسلام و مسلمانان، ‌به ویژه مراجع بزرگوار تقلید و مسوولان محترم قوای سه‌گانه را از خداوند منان خواهانیم.

مجلس خبرگان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و یادگاران امام راحل و همه شهیدان والامقام میهن اسلامی برای بازماندگان شهدا و ایثارگران و جانبازان عزیز سلامتی و عافیت را مسئلت می‌کند.

خداوندا روزبه‌روز بر عظمت و مجد مسلمانان عالم و به خصوص ایران اسلامی بیفزا و این انقلاب را به نهضت جهانی صاحب اصلی‌اش، بقیه‌الله الاعظم، عجل الله تعالی فرجه الشریف، متصل بفرما. آمین یا رب العالمین.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

مجلس خبرگان رهبری