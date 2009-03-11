تاکید اکو بر همکاری در انرژی و حمل و نقل و تجارت/ استقبال از بانک تجارت و توسعه اکو

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل این بیانیه که عصر چهارشنبه در پایان نشست سران این سازمان در تهران منتشر شد به این شرح است .



دهمین اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی در تاریخ 21 اسفند 1387 در تهران، جمهوری اسلامی ایران، به ریاست جناب آقای دکتر احمدی نژاد و حضور روسای جمهور و مقامات عالی رتبه کشورهای عضو به این شرح برگزار گردید: جناب آقای حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان، جناب آقای الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان، جناب آقای کریم ماسیموف نخست وزیر جمهوری قزاقستان، جناب آقای آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان، جناب آقای بابانوف عمربک معاون نخست وزیر جمهوری قرقیزستان، جناب آقای امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، جناب آقای عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه، جناب آقای قربانگلی بردیموحامدوف رئیس جمهور ترکمنستان و جناب آقای الگیزر صابروف رئیس مجلس سنای جمهوری ازبکستان.

سران کشورهای عضو اکو در مذاکرات خود به مسائل مهم منطقه‌ای و بین المللی مانند بحران اقتصادی جهان پرداخته و عملکرد سازمان، پیشرفتهای به دست آمده از زمان اجلاس پیشین تا کنون و چالشها و فرصتهای پیش رو را مورد بررسی قرار دادند و همچنین در جهت افزایش روند توسعه در بخش‌های مختلف راهبردهایی را ارائه کردند.

سران کشورها و دولتهای عضو: با اذعان به اهمیت همکاری منطقه‌ای به عنوان یک ساز و کار مهم برای شتاب بخشیدن به پیشرفت اجتماعی و اقتصادی، پیشرفت و ثبات منطقه‌ای، با تاکید دوباره بر تعهد خود به تحقق اهداف و مقاصد اکو که در عهدنامه ازمیر، سند چشم انداز اکو 2015 و دیگر اسناد پایه و بیانیه‌های نشست‌های گذشته سران ترسیم شده‌اند، با تقدیر از اقداماتی که برای تحقق ابتکار عملهای مهم در جهت تقویت اکو به عنوان یک ساز و کار تاثیرگذار در همگرایی منطقه‌ای انجام شده است، با مورد توجه قرار دادن پیشرفتهای انجام شده در جهت اجرای توافقنامه های کلیدی اکو اعم از موافقتنامه چارچوب حمل و نقل و ترانزیت، توافقنامه تجاری اکو و همچنین عملیاتی نمودن بانک تجارت و توسعه اکو اذعان داشت که بحران مالی کنونی جهان ناشی از استانداردهای ضعیف، افراط در استفاده از منابع، به کارگیری روشهای غیرمنطقی مدیریت خطر، تزریق بیش از حد سرمایه، عدم شفافیت، ناکارآمدی موسسات مالی بین المللی و روش نامتعادل تجارت بین المللی بوده که نیازمند همکاری و همفکری بیشتر کشورهای عضو است.



سران کشورها ضمن پرداختن به مسئله بحران مالی کنونی جهان و تبعات آن برای اقتصاد کشورهای عضو اکو در جلسه خصوصی خود و با لحاظ نمودن منابع طبیعی غنی، نیروی کار تحصیلکرده رو به رشد و همچنین اراده راسخ و میل کشورهای اکو برای کمک به حل این معضل جهانی و با تقدیر از همکاری کشورهای عضو در جهت تسریع الحاق به موافقتنامه های اکو و اجرای آن دسته از موافقتنامه ها که قبلا اجرایی شده اند: 1- بر تعهد خود برای ایجاد یک منطقه آزاد تجاری در منطقه اکو تا سال 2015 به عنوان یک اولویت مهم تاکید دوباره نموده و از اعضای موافقتنامه تجاری اکو (اکوتا) درخواست کردند تا به انجام ترتیبات مورد نیاز برای اجرای امتیازات تعرفه ای شتاب ببخشند.



2- از عملیاتی کردن بانک تجارت و توسعه اکو به عنوان نقطه عطفی در راستای تسهیل تجارت در منطقه استقبال نموده و ضمن درخواست از کشورهای عضو برای الحاق به این بانک، تکمیل سریع اقدامات مورد نیاز برای ایجاد شرکت بیمه اتکایی اکو را خواستار شدند.



3- با اشاره به امضای موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری و موافقتنامه تاسیس بانک اطلاعاتی قاچاق و جرایم گمرکی اکو توسط شماری از کشورهای عضو، از آنها درخواست شد که به تصویب و اجرای سریع این موافقتنامه ها همت گمارند.



4- از نهایی سازی پیش نویس موافقتنامه اکو در خصوص مساعدت اجرایی دوجانبه در امور گمرکی و همچنین پروتکل الحاقی تسهیل صدور روادید برای تجار و رانندگان ترانزیت استقبال کردند.



5- ابتکارات جدید مانند تهیه پیش نویس موافقتنامه پیشگیری از فساد اداری و پولشویی، به رسمیت شناختن دوجانبه استانداردها و فعالیتهای مشترک برای ارتقای تجارت را مورد توجه قرار داده و کشورهای عضو را ترغیب نمودند تا در اسرع وقت به نهایی کردن آنها اقدام نمایند.



6- تقویت بیشتر همکاری بخش خصوصی را برای نزدیک تر کردن روابط تجاری با برگزاری منظم نمایشگاهها، مجامع تجاری و سایر وقایع مشابه به ویژه در کشورهای عضو واقع در آسیای میانه خواستار شدند.



7- فعالیت های اتاق بازرگانی و صنعت اکو را با تمرکز بر دو محور - هماهنگی موثر و بهبود ابتکارات بخش خصوصی در منطقه اکو مورد توجه قرار دادند.

8- بار دیگر به عزم خود برای ادامه همکاری و اتخاذ یک رویکرد مشترک برای کاهش شدت بحران اقتصادی جهان تاکید نمودند تا به واسطه بهره گیری از همه روشها و ابزارهای ممکن، مانند اصلاح سیاستهای پولی و مالی، تسهیل داد و ستد، هماهنگ سازی قوانین و مقررات، این بحران را به یک فرصت برای منطقه تبدیل کنند. در این خصوص از پیشنهاد جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و تصمیم اتخاذ شده توسط سومین اجلاس وزرای اقتصاد و دارایی مبنی بر تشکیل یک کارگروه متشکل از کارشناسان ارشد از کشورهای عضو برای بررسی پیامدهای بحران برای منطقه اکو و تدوین توصیه هایی برای همکاری منطقه ای در جهت مدیریت این بحران استقبال کردند.

9- خاطرنشان ساختند که چنین کارگروهی می تواند ایده ها و پیشنهادات جلسه خصوصی سران از جمله "استفاده از سایر ارزهای خارجی معتبر در مبادلات درون منطقه ای "، تبدیل منابع ارزی خود به سایر ارزهای معتبر "، توسعه تجارت تهاتری در درون منطقه اکو و تاسیس صندوق پولی اکو را مورد بررسی قرار داده و توصیه های لازم برای اجرایی شدن این موارد را به ارکان تصمیم ساز سازمان ارائه نماید.

10- از پیشنهاد جناب آقای نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور قزاقستان در خصوص ایجاد پول مشترک جهانی برای تثبیت نظامات مالی و اقتصادی تقدیر کردند و به عنوان اولین گام در جهت تحقق این ایده، استفاده از پولهای رایج کشورهای عضو اکو در مبادلات اقتصادی دو و چند جانبه را به عنوان شیوه ای کارآ، عاجل و اطمینان بخش پیشنهاد نمودند و کارگروه مورد اشاره در بند فوق را مامور کردند تا ضمن بررسی جامع این موضوع، سازوکارهای علمی برای اجرای آن را پیشنهاد نماید.

11- از پیشرفتهای حاصله در اجرای موافقتنامه چارچوب حمل و نقل ترانزیت، تاسیس صندوق اکو برای اجرای این موافقتنامه ابراز رضایت نموده و از کشورهای عضو دعوت کردند به طور داوطلبانه به این صندوق کمک نمایند. همچنین از تکمیل طرح حمل و نقل ترکیبی و اجرایی کردن طرح بیمه شخص ثالث برای وسایل نقلیه در منطقه اکو (کارت سفید اکو) استقبال نمودند.

12- بر اهمیت زیرساختهای حمل و نقل ترانزیت در منطقه تاکید نموده و اجرای سریع پروژه های مهم منطقه ای در حوزه راه آهن اعم از ساخت خط آهن دریاچه وان در ترکیه، احداث پروژه خط آهن باکو - تفلیس - کارس و احداث خط آهن قزوین - رشت - آستارا (ایران) - آستارا (آذربایجان)، بازسازی خط آهن کویته تفتان در پاکستان، احداث خط آهن قزاقستان- ترکمنستان- ایران و افزایش ظرفیت ایستگاه سرخس ایران و ترکمنستان و احداث خطوط آهن از خیرتان و شیرخان به مزارشریف و نیز در مسیر کویته - چمن - اسپینبولداک - قندهار - هرات و انجام مطالعات امکان سنجی در دو مسیر اخیر در افغانستان را خواستار شدند.

13- از پیشرفت به دست آمده در منظم کردن برنامه حرکت قطار کانتینری و مسافربری مسیر استانبول - آلماتی تقدیر کرده، از امتداد این مسیر به خط آهن چین در شهر اروم چی استقبال نموده و خواستار افزایش همکاریها بین اکو و چین برای اجرای پروژه های حمل و نقل به ویژه پروژه احیای کریدور چین، خاورمیانه، اروپا موسوم به مسیر ابریشم شدند و از پیشنهاد کشورهای علاقمند برای پیوستن به مسیر مزبور استقبال نمودند.

14- با تاکید دوباره بر حمایت از پروژه برنامه ریزی شده قطار کانتینری اکو در مسیر اسلام آباد - تهران - استانبول از ایران به واسطه احداث 540 کیلومتر خط راه آهن بین کرمان و زاهدان که خط آهن پاکستان را از طریق ایران به اروپا متصل می نماید، تقدیر نمودند.

15- از پیشنهاد راه اندازی قطار منظم کانتینری در مسیر بندرعباس - آلماتی به عنوان یک پروژه دارای اولویت استقبال نمودند.

16- اهمیت حمل و نقل جاده ای در توسعه تجارت میان کشورهای عضو سازمان مورد توجه قرار داده و خواستار تلاشهای هدفمند به منظور کاهش موانع و مشکلات که بر فعالیتهای مرتبط با حمل و نقل بین المللی جاده ای در منطقه اکو تاثیر منفی می گذارد گردید.

17- تاسیس اتحادیه شرکتهای ارائه دهنده خدمات لجستیک اکو در راستای ایجاد تسهیلات برای مشارکت فعالتر بخش خصوصی در حمل و نقل منطقه ای در منطقه را مورد توجه قرار دادند.

18- اهمیت ویژه همکاری در زمینه حمل و نقل دریایی را برای کشورهای محصور در خشکی مورد تاکید قرار دادند و در این خصوص از ابتکار ایران در زمینه ارائه تسهیلات، تخفیفات و ترتیبات ویژه به کشورهای محصور در خشکی در بنادر جنوبی واقع در خلیج فارس و دریای عمان تقدیر نمودند.

19- از تصمیم اتخاذ شده در چهارمین اجلاس روسای شرکتهای پست کشورهای اکو برای انتشار یک تمبر مشترک به مناسبت دهمین اجلاس سران کشورهای اکو تقدیر نموده و از رونمایی این تمبر توسط جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای عضو استقبال کردند.

20- بر اهمیت همکاریهای فنی در حوزه خدمات پستی و مخابراتی تاکید نموده و در این رابطه خواستار تبادلات کارشناسی میان کشورهای عضو شدند.

21- امکان توسعه هر چه بیشتر اتصال خطوط انتقال برق کشورهای اکو درجهت تجارت منطقه ای برق و مدیریت آن را مورد توجه قرار داده و از همه کشورهای عضو خواست تا حمایت و همکاری فعالانه ای برای این منظور داشته باشند.

22- عزم کشورهای عضو برای همکاری در بخش انرژی به عنوان یکی از بخش های دارای اولویت سازمان را از طریق تقویت سازوکارهای همکاری اکو در زمینه انرژی، تاکید بر تبادل سیاستها و طرح های حمایتی در زمینه تنوع بخشی به منابع انرژی و بازارها، فراهم نمودن شرایط مناسب برای سرمایه گذاری در پروژه های انرژی، بهبود امنیت انرژی، توجه به اصلاح سیاست های حمایتی (یارانه ای) انرژی در کشورهای عضو و استفاده بهینه از منابع انرژی نو و تجدیدپذیر و به ویژه انرژی برق آبی را مورد تاکید قرار دادند و در این زمینه از پیشنهاد تاجیکستان جهت میزبانی دومین نشست وزرای انرژی اکو در سال 2009 جهت بازبینی و تقویت همکاری کشورهای عضو در بخش انرژی استقبال نمودند.

23- از تلاشهای به عمل آمده در خصوص راه اندازی بنیاد علمی اکو و موسسه آموزشی اکو و سایر موسسات وابسته به سازمان استقبال نموده و از آن دسته از کشورهای عضو سازمان که تاکنون منشور بنیاد علمی اکو، موسسه آموزشی اکو و موسسه فرهنگی اکو را امضا و یا تصویب نکرده اند می خواهد تا اقدامات لازم را در این خصوص به عمل آورند.

24- از تصویب تاسیس شبکه فناوری نانو در ایران استقبال نموده و از کشورهای عضو و دبیرخانه خواست اقدامات عاجل را برای اجرای آن به انجام برسانند.

25- از تاسیس دفتر نمایندگی اکو در آلماتی برای توسعه علوم و فناوری در چارچوب توصیه های اجلاس شورای وزیران استقبال کردند.

26- از تصویب اساسنامه موسسه منطقه ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت و اندازه شناسی اکو (ریسکام) و نقشه راه برای اجرای موقت آن تقدیر کرده و از کشورهای عضو خواستند نسبت به امضا، تصویب و اجرای سریع آن اقدام نمایند.

27- بر اهمیت برنامه امنیت غذایی منطقه اکو تاکید ورزیده و از پیشرفتهای به دست آمده در برنامه همکاری فنی سازمانهای اکو - فائو در جهت تقویت عرضه بذر در منطقه اکو تقدیر کردند. همچنین از تاسیس انجمن بذر اکو در ترکیه استقبال به عمل آوردند.

28- به امضای تفاهمنامه هایی میان اکو تاکید ورزیده و سازمانهایی مانند استراتژی جهانی برای کاهش آسیب بلایای طبیعی،‌ سازمان همکاری شانگهای، کنفرانس تعامل و اقدامات ایجاد اعتماد در آسیا، اتحادیه بین المللی جاده ها، و اتحادیه جهانی پست اشاره نموده و از این موضوع تقدیر کردند.

29- از امضای توافقنامه سه جانبه میان اکو، بانک توسعه اسلامی و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه در خصوص توسعه حمل و نقل، ‌امضای تفاهم نامه با کمیسیون اروپا برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و همچنین تفاهمنامه با سازمان بین المللی مهاجرت در خصوص قاچاق انسان و مهاجرت غیرقانونی استقبال کردند.

30- با توجه به نقش اکو در بازسازی افغانستان، از کمکهای آذربایجان، ایران،‌پاکستان و ترکیه تقدیر نموده و مشارکت بیشتر کشورهای عضو را برای افزایش کارآیی و تسریع در روند ساخت و ساز و بازسازی این کشور خواستار شدند و درخواست کردند همکاری بین اکو و آژانسهای ملی ذی ربط در کشورهای عضو در این خصوص افزایش یابد.

31- ضمن اعلام همدردی و همبستگی با ملت بی دفاع غزه در فلسطین، قویاً از جامعه جهانی خواستند که برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه انسانی و بازگرداندن زندگی به وضع عادی، امکان دسترسی به کمکهای انسانی را برای این ملت جنگ زده فراهم نموده و موافقت نمودند تا به مساعی جمیله خود در تحقق این مهم ادامه دهند و در این خصوص از ابتکار عمل اکو در زمینه ارسال غذا و دارو برای مردم غزه استقبال کردند.

32- خاطرنشان می سازد که اختلافات و درگیری های حل نشده مانعی در برابر توسعه همکاری های منطقه ای به ویژه در زمینه اقتصادی محسوب می شود و لذا بر اهمیت حل و فصل سریع اختلافات در منطقه اکو بر اساس تفاهم متقابل و احترام به حق حاکمیت کشورها تاکید می کند.

33- با اذعان به پتانسیل منطقه در حوزه بهداشت، از گسترش همکاریها در این حوزه تقدیر به عمل آورده و از پیشنهاد برگزاری اولین اجلاس وزرای بهداشت و درمان در سال 2009 به میزبانی آذربایجان حمایت کردند.

34- بر نیاز به همکاری منطقه ای در مدیریت بلایای طبیعی تاکید ورزیده و از تاسیس مرکز منطقه ای مدیریت بلایای طبیعی در شهر مشهد در ایران استقبال نمودند و خواستار اجرای برنامه ها و طرحهای موثر در جهت پاسخگویی فوری، کمک رسانی اضطراری و بازسازی و بازپروری شدند.

35- با اذعان به این مهم که امنیت و ثبات اساس پیشرفت و توسعه هستند بر ضرورت همکاری مستمر در مبارزه با تروریسم، مواد مخدر و جرایم سازمان یافته فراملی تاکید کرد.

36- بر دورنمای ملحوظ در سند چشم انداز سال 2015 اکو مبنی بر اینکه این سازمان مناسبترین سکو برای ایفای نقش مهم به نمایندگی از کشورهای عضو آن در تمام گردهماییهای بین المللی مربوطه برای طرح منافع و نظرات مشترک اکو است تصریح نمودند.

37- به ترسیم امکان همکاری نزدیک تر میان اکو و سازمان های همتای آن از طریق تشکیل ساز و کارهای ملزوم به روش های ترسیم شده در عهدنامه ازمیر در جهت بهره گیری از مساعدتهای فنی و مالی آنها برای تحقق اهداف اکو پرداخته و از ارتباط رو به رشد میان اکو و سازمانهای منطقه ای و بین المللی دیگر استقبال کردند.

38- همچنین از شرکت جناب آقای شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر قطر، جناب آقای جلال طالبانی رئیس جمهور عراق، جناب آقای فاروق الشرع معاون رئیس جمهور سوریه، جناب آقای اکمل الدین احسان اوغلو، دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی و جناب آقای میگوئل جرونیمو دسکوتو بروکمن، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل در دهمین اجلاس سران به عنوان میهمان ویژه در پاسخ به دعوت جناب آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران استقبال کردند.

39- از پیشنهاد میزبانی اجلاس سران در سال 2010 توسط جمهوری اسلامی پاکستان استقبال نمودند.

سران کشورها و دولتهای عضو اکو مراتب قدردانی عمیق خود را از جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران برای هدایت خردمندانه مباحثات دهمین اجلاس سران اکو ابراز نموده و از دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران به خاطر میهمان نوازی گرم و فراهم ساختن ترتیبات منظم برگزاری اجلاس تقدیر کردند.