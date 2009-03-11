رایرنی سران 4 کشور عربی در ریاض/تلاش برای حل اختلافات میان اعراب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان،بشار اسد رئیس جمهوری سوریه،شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح امیر کویت و حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر امشب میهمان عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان بودند.



بشار اسد عصر امروز وارد فرودگاه نظامی ریاض شد و مورد استقبال عبدالله بن عبدالعزیز قرار گرفت.



پس از مراسم استقبال،سران سوریه و عربستان در نشستی به بررسی تحولات منطقه ای و بین المللی به ویژه چگونگی پر کردن شکاف میان اعراب پرداختند و در ادامه حسنی مبارک رئیس جمهوری مصرهم به آنها پیوست و نشست سه جانبه ای میان آنها برگزار شد.

تحولات جهان عرب و راههای پر کردن شکاف و تحقق آشتی برای منسجم کردن کشورهای عربی در این نشستهای دوجانبه،سه جانبه و چهارجانبه بررسی شد.



این دیدارها در چارچوب تحرکات برای همسویی و آشتی میان اعراب و آماده سازی برای برگزاری نشست سران عرب انجام می شود که قرار است پایان مارس در دوحه-پایتخت قطر-برگزار شود.