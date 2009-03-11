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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۹:۵۹

لیگ قهرمانان آسیا /

تساوی صبای ایران برابر الهلال عربستان در پایان نیمه اول

تساوی صبای ایران برابر الهلال عربستان در پایان نیمه اول

نیمه اول دیدار تیم های فوتبال صبای ایران و الهلال عربستان با تساوی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار عقب افتاده تیم های فوتبال صبای ایران و الهلال عربستان که قرار بود شب گذشته برگزار شود و به علت گرد و غبار شدید به امروز موکول شد، از ساعت 15/19 دقیقه به وقت تهران در ورزشگاه اختصاصی الهلال عربستان آغاز شد که در پایان نیمه اول دو تیم به تساوی یک بر یک دست یافتند.

در این دیدار که به قضاوت صالح سوبخیدین از مالزی آغاز شده است، ابتدا تیم فوتبال صبای قم در دقیقه 14 توسط حمید فرزانه به گل دست پیدا کرد اما الهلال که فشار زیادی را روی دروازه صبا وارد کرده بود در دقیقه 33 توسط اوسام هاساوی به گل تساوی دست یافت تا نیمه اول با همین نتیجه به پایان برسد.

کد مطلب 848339

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