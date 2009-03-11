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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۲۰:۴۳

صالحی به مهر خبر داد:

بخشنامه افزایش حقوق کارگران هفته آینده ابلاغ می شود

بخشنامه افزایش حقوق کارگران هفته آینده ابلاغ می شود

عضو شورای عالی کار از ابلاغ بخشنامه حداقل دستمزد سال آینده کارگران در هفته آینده خبر داد.

ولی الله صالحی در گفتگو با مهر درباره چگونگی اعمال حداقل حقوق 274 هزار و 500 تومانی کارگران اظهار داشت : این بخشنامه تا هفته آینده تنظیم و جهت اجرا به واحدهای تولیدی و بنگاه ها ابلاغ می شود .

عضو شورای عالی کار در خصوص چگونگی تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران گفت: خوشبختانه بین گروههای کارگری و کارفرمایی در سال جاری تعامل خوبی برقرار است به نحوی که ارقام پیشنهادی گروههای یاد شده نیز نسبت به رقم تعیین شده  نزدیک بود.

صالحی در توضیح بیشترجلسه تعیین حداقل دستمزد سال 88 تصریح کرد: با نگاه پایداری بنگاههای اقتصادی تعیین حداقل معیشت خانوار و با توجه به نرخ تورم دستمزد سال 88 را تعیین کردیم که امیدواریم رقم یاد شده بتواند برای کارگران و همچنین تولید در بنگاهها موثر واقع شود.

شورای عالی کارعصر چهارشنبه حداقل دستمزد سال آینده کارگران را دو میلیون و 745 هزار ریال تعیین کرد.

کد مطلب 848344

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