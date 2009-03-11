سیاستهای سال آینده دیوان محاسبات کشور بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، الزامات و سیاستهای کلی و همچنین برنامه عملیاتی رسیدگی و حسابرسی دیوان در سال 1388 در نشست روز پنجشنبه مدیران دیوان محاسبات کشور بررسی می شود.



معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات با اشاره به این مطلب گفت: در دوره مدیریت فعلی دیوان محاسبات، نظارت هدفمند و مبتنی بر سیاستهای مدون و حرکت در چارچوبها و محورهای رسیدگی و حسابرسی قاعده مند، بر پایه خرد جمعی است.



فریدون همتی افزود: به منظورهدفمند نمودن رسیدگیها در سال آتی، برنامه عملیاتی رسیدگی و حسابرسی سال آینده در سه طبقه کلی شامل رسیدگی و نظارت عمومی، اولویتهای حسابرسی ملی و اولویتهای حسابرسی ویژه منطقه ای تعیین و ابلاغ می شود .



همایش سراسری مدیران دیوان محاسبات کشور روز پنجشنبه 22 اسفندماه با سخنان دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی آغاز به کار می کند.



چهار کمیته متشکل از مدیران استانی روز چهارشنبه برنامه های سال آتی دیوان را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

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