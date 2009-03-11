بازگشت فرانسه به ساختار نظامی ناتو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"نیکلا سارکوزی امشب اعلام کرد فرانسه بار دیگر به ساختار نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو)باز می گردد.



سارکوزی افزود : زمان آن رسیده است تا این وضعیت پایان یابد،زیرا(پیوستن فرانسه به ساختار نظامی ناتو)به نفع فرانسه و اروپا است.



رئیس جمهوری فرانسه گفت : در پایان این روند طولانی،فرانسه از قدرت و تاثیرگذاری بیشتری برخوردار خواهد شد،فرانسه باید در ساختار نظامی شرکت کند،ما با ورود خود، جایگاهی در میان رهبران بزرگ همپیمان خواهیم داشت.



سارکوزی تاکید کرد : ما قدرت بازدارندگی هسته ای مستقل خود را حفظ خواهیم کرد.



حدود 40 سال پیش "ژنرال دوگل " رئیس جمهوری اسبق فرانسه به بهانه حفظ استقلال ملی فرانسه، کشورش را از فرماندهی نظامی ناتو خارج کرد.



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