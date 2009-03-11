متلاشی شدن 16 شبکه تروریستی/ انفجار خودروی بمبگذاری شده در کرکوک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اصوات العراق، پلیس استان الانبار از بازداشت 20 فرد تحت پیگرد در عملیات نیروهای پلیس مناطق مختلف این استان خبر داد.

انفجار یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در نزدیک مدرسه ای در جنوب غربی کرکوک یک کشته و 10 زخمی به جا گذاشت.

پلیس استان دیاله نیز از بازداشت دو فرد مظنون خبر داد.



فرماندهی عملیات امنیتی بغداد اعلام کرد در 24 ساعت گذشته،11 فرد تحت پیگرد و مظنون در عملیات نیروهای ارتش دستگیر شدند.



وزارت کشور عراق امروز از متلاشی شانزده شبکه تروریستی در دو ماه گذشته خبر داد.



به گفته عبدالکریم خلف مدیر مرکز فرماندهی ملی در وزارت کشور عراق یکی از این شبکه های تروریستی در سطح گسترده ای در عراق دست به اقدامات تروریستی می زد.



وی افزود: نیروهای امنیتی عراق با افزایش تلاشهای خود برای برقراری امنیت در مناطق مختلف کشور موفق به دستگیری فرماندهان رده اول شبکه القاعده و دهها عضو این شبکه شدند که بازجویی از آنها همچنان ادامه دارد.