تساوی ارزشمند صبای ایران در عربستان

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار عقب افتاده تیم های فوتبال صبای ایران و الهلال عربستان که قرار بود شب گذشته برگزار شود و به علت گرد و غبار شدید به امروز موکول شد، از ساعت 15/19 دقیقه به وقت تهران در ورزشگاه اختصاصی الهلال عربستان آغاز شد که در پایان دو تیم به تساوی یک بر یک دست یافتند.

در این دیدار که به قضاوت صالح سوبخیدین از مالزی برگزار شد ابتدا تیم فوتبال صبای قم در دقیقه 14 توسط حمید فرزانه به گل دست پیدا کرد اما الهلال که فشار زیادی را روی دروازه صبا وارد کرده بود در دقیقه 33 توسط اوسام هاساوی به گل تساوی دست یافت تا نیمه اول با همین نتیجه به پایان برسد.

در نیمه دوم الهلال تلاش بیشتری برای رسیدن به گل برتری از خود نشان داد اما نتوانست در خط دفاعی مستحکم صبا عبور کند. نماینده کشورمان نیز در این نیمه صاحب چند موقعیت گلزنی شد اما نتوانست از آنها استفاده کند تا در نهایت این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان برسد.