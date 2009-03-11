  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۲۱:۱۲

لیگ قهرمانان آسیا /

تساوی ارزشمند صبای ایران در عربستان

تساوی ارزشمند صبای ایران در عربستان

تیم فوتبال صبای قم یکی از نمایندگان کشورمان در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا امشب در دیداری حساس برابر تیم فوتبال الهلال به تساوی دست یافت تا با کسب یک امتیاز سرنوشت ساز به کشور بازگردد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار عقب افتاده تیم های فوتبال صبای ایران و الهلال عربستان که قرار بود شب گذشته برگزار شود و به علت گرد و غبار شدید به امروز موکول شد، از ساعت 15/19 دقیقه به وقت تهران در ورزشگاه اختصاصی الهلال عربستان آغاز شد که در پایان دو تیم به تساوی یک بر یک دست یافتند.

در این دیدار که به قضاوت صالح سوبخیدین از مالزی برگزار شد ابتدا تیم فوتبال صبای قم در دقیقه 14 توسط حمید فرزانه به گل دست پیدا کرد اما الهلال که فشار زیادی را روی دروازه صبا وارد کرده بود در دقیقه 33 توسط اوسام هاساوی به گل تساوی دست یافت تا نیمه اول با همین نتیجه به پایان برسد.

در نیمه دوم الهلال تلاش بیشتری برای رسیدن به گل برتری از خود نشان داد اما نتوانست در خط دفاعی مستحکم صبا عبور کند. نماینده کشورمان نیز در این نیمه صاحب چند موقعیت گلزنی شد اما نتوانست از آنها استفاده کند تا در نهایت این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان برسد.
کد مطلب 848366

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها