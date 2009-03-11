تساوی ارزشمند صبای ایران در عربستان

در این دیدار که به قضاوت صالح سوبخیدین از مالزی برگزار شد ابتدا تیم فوتبال صبای قم در دقیقه 14 توسط حمید فرزانه به گل دست پیدا کرد اما الهلال که فشار زیادی را روی دروازه صبا وارد کرده بود در دقیقه 33 توسط اوسام هاساوی به گل تساوی دست یافت تا نیمه اول با همین نتیجه به پایان برسد.
در نیمه دوم الهلال تلاش بیشتری برای رسیدن به گل برتری از خود نشان داد اما نتوانست در خط دفاعی مستحکم صبا عبور کند. نماینده کشورمان نیز در این نیمه صاحب چند موقعیت گلزنی شد اما نتوانست از آنها استفاده کند تا در نهایت این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان برسد.
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