استقلال بازی برده را به الاتحاد عربستان باخت/ بهت در اردوی آبی پوشان

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از هفتمین دوره رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 21 امشب دو تیم فوتبال الاتحاد عربستان و استقلال ایران در شهر جده به مصاف هم رفتند که در پایان تیم میزبان با نتیجه 2 بر یک نماینده کشورمان را شکست داد.

در این دیدار تیم فوتبال الاتحاد در اکثر زمان بازی صاحب توپ بود و موقعیت های زیادی را روی دروازه استقلا پی ریزی کرد اما این استقلال بود که در نیمه دوم هوشیارانه بازی کرد و توانست در دقیقه 79 توسط آرش برهانی به گل دست پیدا کند.

آرش برهانی با این ضربه سر دروازه الاتحاد عربستان را باز کرد

آرش برهانی که دقایقی قبل به جای مجتبی جباری به میدان آمده بود در این دقیقه سانتر ارسالی خسرو حیدری را به گل برتری استقلال تبدیل کرد.

پس از این گل تیم الاتحاد فشار زیادی را روی دروازه استقلال وارد کرد و در فاصله سه دقیقه مانده به پایان زمان قانونی این دیدار توانست توسط عماد متعب به گل تساوی دست پیدا کند. در دقایق وقت اضافه نیز الاتحاد عربستان بر حملات خود افزود و توانست در دقیقه 93 توسط حشام ابوکرانه به گل برتری دست پیدا کند تا این دیدار با نتیجه 2 بر یک به پایان برسد و آبی پوشان در بهتی باور نکردنی فرو روند.