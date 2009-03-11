  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۲۳:۰۳

لیگ قهرمانان آسیا /

استقلال بازی برده را به الاتحاد عربستان باخت/ بهت در اردوی آبی پوشان

استقلال بازی برده را به الاتحاد عربستان باخت/ بهت در اردوی آبی پوشان

تیم فوتبال استقلال یکی از نمایندگان کشورمان در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا در شرایطی که یک بر صفر از الاتحاد عربستان پیش بود در چند دقیقه پایانی دو گل دریافت کرد تا نخستین شکست تیم های ایرانی در این رقابتها رقم بخورد.

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از هفتمین دوره رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 21 امشب دو تیم فوتبال الاتحاد عربستان و استقلال ایران در شهر جده به مصاف هم رفتند که در پایان تیم میزبان با نتیجه 2 بر یک نماینده کشورمان را شکست داد.

در این دیدار تیم فوتبال الاتحاد در اکثر زمان بازی صاحب توپ بود و موقعیت های زیادی را روی دروازه استقلا پی ریزی کرد اما این استقلال بود که در نیمه دوم هوشیارانه بازی کرد و توانست در دقیقه 79 توسط آرش برهانی به گل دست پیدا کند.

آرش برهانی با این ضربه سر دروازه الاتحاد عربستان را باز کرد

آرش برهانی که دقایقی قبل به جای مجتبی جباری به میدان آمده بود در این دقیقه سانتر ارسالی خسرو حیدری را به گل برتری استقلال تبدیل کرد.

پس از این گل تیم الاتحاد فشار زیادی را روی دروازه استقلال وارد کرد و در فاصله سه دقیقه مانده به پایان زمان قانونی این دیدار توانست توسط عماد متعب به گل تساوی دست پیدا کند. در دقایق وقت اضافه نیز الاتحاد عربستان بر حملات خود افزود و توانست در دقیقه 93 توسط حشام ابوکرانه به گل برتری دست پیدا کند تا این دیدار با نتیجه 2 بر یک به پایان برسد و آبی پوشان در بهتی باور نکردنی فرو روند.

کد مطلب 848375

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها