بزرگترین جشنواره کتابخوانی مردم مشهد پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد حسین شادکام مدیرعامل سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد صبح پنجشنبه در همایش اختتامیه طرح بوستان در بوستان در محل فرهنگسرای غدیر افزود: در این طرح بیش از 120 هزار نفر از شهروندان مشهدی از 20 پایگاه توزیع کتاب در سطح بوستان ها و پارک ها استفاده کردند.

شادکام تصریح کرد: در حوزه شهرداری علاوه بر طرح بوستان در بوستان، کتاب در شهر، کتاب به کتاب (ویژه خانواده شهرداری) و با اختصاص 5 اتوبوس ویژه خدمات کتابخوانی، کتابخانه سیار برای استفاده عموم شهروندان در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: در مجموع این طرحها نشان دهنده علاقه، توجه و نگرش شهرداری مشهد در بالا بردن سطح کتابخوانی شهروندان است.

وی تصریح کرد: همچنین سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد در زمینه تولید کتاب با موضوع فرهنگ شهروندی و ارتقاء دانش شهروندان بیش از 30 جلد کتاب و 30 نمونه بروشور با تیراژ بیش از 120 هزار جلد تولید و به چاپ رسانده است.

وی در پایان افزود: استقبال از این طرح نشان می دهد عمده همشهریان مشهدی به کتابخوانی علاقمند هستند بنابراین مسئولان هم باید فضای لازم را فراهم کنند.

در مراسم اختتامیه طرح بوستان در بوستان به قید قرعه به 6 نفر از حاضرین در طرح بوستان در بوستان کمک هزینه حج عمره و به 20 نفر کارت هدیه نقدی اهداء شد.