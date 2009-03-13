تعامل جدی عامل ارتقای تمدن اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، در همایش "گفتگوی تمدنها" که از چهارشنبه 21 اسفندماه در کویت آغاز شد، حسین حریتی وزیر دادگستری و وزیر اوقاف و امور اسلامی کویت با اشاره به اینکه موضوع گفتگو با دیگران موضوعی است که جهان اسلام به آن توجه بسیاری می‌کند و ضوابط و شرایط آن را مورد بررسی قرار می‌دهد، اظهار داشت: اساس تمدنها احترام به یکدیگر است که اسلام به ارزشهای اخلاقی توجه بسیاری می‌کند.

وی با اشاره به اینکه مسئله دینی از برجسته‌ترین مسائل گفتگوی تمدنها به شمار می‌رود، تصریح کرد: این مسئله به انسان توجه کرده و آنچه که اندیشه اسلامی را تهدید می‌کند، مورد توجه قرار می‌دهد و نگرش تمدن اسلامی در برابر تعدادی از مشکلات جهانی بررسی می‌کند.

عادل فلاح معاون وزیر اوقاف کویت و رئیس کمیته عالی مقدماتی همایش با اشاره به اینکه این همایش زمینه های برآورده کردن نیازهای مسلمانان را فراهم می‌کند، یاد آور شد: آنچه که از اهمیت برخوردار است، شیوه اعتدال و میانه روی در تبیین ابعاد مختلف اسلامی است. به طوریکه گفتگو با کشورهای غیر اسلامی نیز شیوه دیگر از گفتگو با جهان و ادامه تمدن اسلام با بشر هستند که منجر به رشد، توسعه و ارتقای جایگاه اسلام در میان کشورهای غیر اسلامی می‌شود.

ماسا هیکو معاون وزیر خارجه ژاپن در امور خاورمیانه با تأکید بر اینکه امید است این همایش نتایج خوبی برای نسلهای آینده به دنبال داشته باشد، گفت: تبادل گفتگو و ایجاد پل ارتباطی، همکاری و تقریب موضوعی است که جهان اسلام دنبال می‌کند.

شرکت‌کنندگان دیگر این همایش نقش گفتگو را در تعمیق و فهم تمدن اسلامی مهم خواندند که در تسامح میان ادیان نقشی مهم ایفا می‌کند.

همایش "گفتگوی تمدنها" به منظور دستیابی به نقاط مشترک با وجود اختلافات فرهنگی از 11 مارس (21 اسفندماه) طی 2 روز در کویت برگزار می‌شود. این همایش از سوی ژاپن با همکاری وزارت اوقاف و امور اسلامی کویت تنظیم شده که حدود 70 نفر از فرهیختگان جهان اسلام، خاورمیانه، اروپا و جنوب شرقی آسیا در آن شرکت می کنند.

شرکت‌کنندگان در این همایش موضوعاتی چون میراث فرهنگی، چالشهای محیط زیست، راههای همکاری، ایجاد راه حل برای رفع بحرانها، تثبیت و تحکیم تفاهم متقابل میان ژاپن و کشورهای اسلامی، نقاط مشترک، چگونگی دستیابی به همزیستی مسالمت آمیز با وجود اختلافات فرهنگی را بررسی می‌کنند.

این همایش هفتمین همایش گفتگوی تمدنها میان ژاپن و جهان اسلام است.

نخستین همایش گفتگوی تمدنها در بحرین در مارس سال 2002 برگزار شد، سپس دو بار در توکیو، یک بار در تهران، یک بار در تونس و یک بار هم در ریاض برگزار شد.