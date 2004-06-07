جلالي: موضع ايران درقبال آژانس بايد يك موضع كاملا عزتمندانه باشد

كاظم جلالي نماينده شاهرود در مجلس شوراي اسلامي درگفتگو با خبرنگار سياسي مهر با بيان اين مطلب افزود : جمهوري اسلامي ايران با ارائه گزارش شفاف و اظهارنامه هزار صفحه اي رسما پايبندي خود را به تعهداتش درقبال بيانيه تهران و آژانس اعلام كرده است و همچنان مصمم به ادامه همكاري و شفاف سازي در قبال برنامه هاي هسته اي خود است .



وي افزود: مجموعا كارشناسان آژانس با بازديدهاي به عمل آمده خود گزارش خوبي را از لحاظ فني و تكنيكي تهيه كردند و اين نشان مي دهد كه بي ترديد درفعاليتهاي هسته اي ايران جاي هيچ گونه شك و شبهه اي وجود ندارد.



جلالي افزود : انتظار و توقع اين است با مجموعه اين گزارشها پرونده هسته اي ايران در اجلاس آتي مختومه اعلام شود اما از آنجا اينكه كاملا برخورد با پرونده هسته اي ايران سياسي و غيرفني است و در چانه زني ها جهت حل و فصل مسائل منطقه اي به نوعي به عنوان يك اهرم از آن استفاده مي شود، باوري بر بسته شدن پرونده وجود ندارد .



وي همچنين افزود : اينكه برخورد با پرونده ايران در نشست آتي آژانس با پرونده ايران شديدتر از اجلاس قبلي باشد و يا به نوعي اين پرونده به شوراي امنيت سازمان ملل ارائه شود، پذيرفتني نيست اما احساس مي شود كه همچنان بحث بازرسي هاي ادامه يابد .



نماينده شاهرود درمجلس هفتم با اشاره به اينكه جمهوري اسلامي ايران حسن ظن خود را به دنيا نشان داده است، گفت : در طول يكسال گذشته يكي از دل مشغولي هاي ايران اين بود كه اجماع جهاني عليه ايران شكل نگيرد و يا با امتناع ايران از ادامه بازرسيها و عدم ارائه گزارشات به نوعي ايران در مظان استفاده غير صلح آميز از انرژي هسته اي قرار گيرد اما اكنون ايران از اين مرحله عبور كرده و حسن نيت خود را به دنيا نشان داده و از اين به بعد هم بايد عزتمندانه به گفتگوهاي خود با جامعه جهاني ادامه دهد . در اين راستا كشورهاي ديگر نيز ضمن حفظ جايگاه ايران، حريم خود را حفظ كنند.



جلالي گفت : براي جمهوري اسلامي ايران قابل قبول نيست كه مرتب از سوي قدرتهاي بزرگ مورد اتهام قرارگيرد و يا در پشت ميز اتهام براي رفع اتهامات به ارائه دليل و سند بپردازد . ايران به اندازه كافي حسن همكاري خود را ثابت كرده و گزارش هزار صفحه اي اخير اين مسئله را تاييد مي نمايد اكنون نوبت كشورهاي ديگر و شوراي حكام است تا با ايران همكاري كنند .



وي تصريح كرد :جمهوري اسلامي ايران اكنون منتظر رفتار عادلانه دنياست و اين رفتار به دو شكل متجلي مي شود اول اينكه شوراي حكام با توجه به مجموعه بازرسي هاي به عمل آمده به اين جمع بندي رسد كه ايران به دنبال استفاده غيرصلح آميز از انرژي هسته اي نيست و لذا مي تواند فعاليتهاي غني سازي خود را با نظارت آژانس پي گيرد كه اين يك رفتار كاملا ايده آل و عادلانه از سوي مجامع جهاني است .



جلالي گفت : دومين شكل كه مي تواند باعث از سرگيري غني سازي اورانيوم از سوي ايران شود زماني است كه گفتگوهاي ما با دنيا به اتمام رسد و نشانه هاي خصومت جدي و بي عدالتي درگفتگو با مجامع جهاني محو و برطرف شود آنگاه ايران به عنوان يك قدرت مستقل مي تواند با تشخيص راه خود را در پيش گيرد .