سیمرغ بلورین بهترین صداگذاری به دلپاک اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر از اعضای هیئتهای انتخاب و داوری بخشهای مختلف بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر دیروز پنجشنبه 22 اسفندماه با حضور مجید شاهحسینی دبیر جشنواره و جمعی از سینماگران در هتل انقلاب برگزار شد.
در ابتدای جلسه شاهحسینی در سخنانی از افرادی که برای برپایی بهتر جشنواره تلاش کردهاند قدردانی کرد. سپس مراسم اهدای لوح و جوایز آغاز شد. در این بخش دبیر جشنواره، غلامرضا موسوی رئیس شورای عالی تهیهکنندگان، بهمن حبشی مدیر امور جشنوارههای معاونت سینمایی و محمد آقاقوام خزانهدار بنیاد سینمایی فارابی روی سن آمدند تا جوایز برگزیدگان را اهدا کنند.
ابتدا هیئت انتخاب و داوران بخش فیلمهای مستند جشنواره بیست و هفتم تقدیر شدند. فرید فرخندهکیش، محمدرضا مختاری، محمدرضا عرب و طهماسب صلحجو در این بخش لوح تقدیر و جایزه دریافت کردند. در بخش بعدی از هیئت انتخاب و داوران بخش ویدئویی تقدیر شد. زهره یزدانپناه، سهیل جهانبیگلری، سیروس حسنپور، فرزاد موتمن، غلامرضا رمضانی، سهیلا نجم و عبدالله باکیده اعضای هیئت انتخاب و داوری این بخش جوایزشان را دریافت کردند.
جمال امید، امیر اسفندیاری، محمدرضا مختاری، محمدسعید قائنی نجفی و مسعود احمدیان اعضای هیئت انتخاب و داوری بخش مسابقه فیلمهای بینالملل جشنواره بیست و هفتم هم تقدیر شدند. بهمن جلالی، مجتبی مشیری، ایرج تقیپور و رضا میرکریمی که انتخاب و داوری بخش مسابقه مواد تبلیغی را بر عهده داشتند در بخش دیگری از این مراسم لوح تقدیر و جوایزی دریافت کردند.
علی زارع، امیر عابدی و امیرشیبان خاقانی که در مراسم افتتاحیه بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر سیمرغ بلورین و دیپلم افتخار دریافت کرده بودند، در مراسم دیروز جوایز نقدیشان را دریافت کردند. قاسم قلیپور، محمدرضا باشه آهنگر، سعید مستغاثی، ناصر غلامرضایی و مهدی مسعودشاهی هیئت انتخاب و داوری بخش فیلمهای اول و دوم هم تقدیر شد.
از مینو فرشچی، مجید رضابالا، سیامک شایقی، سعید حاجیمیری، حسین کرمی و مرتضی رزاقکریمی اعضای هیئت انتخاب فیلمهای بخش مسابقه سینمای ایران هم در بخش دیگر این مراسم تقدیر شد.
محمدمهدی عسگرپور، مجید شیخانصاری، محمدرضا اصلانی، محمدباقر قهرمانی و ابراهیم فیاض اعضای هیئت انتخاب بخش مسابقه فیلمهای بینالملل هم تقدیر شدند. عسگرپور مدیر عامل خانه سینما و رئیس هیئت مدیره در این مراسم حضور نداشت.
محمدرضا دلپاک صداگذار فیلم سینمایی "درباره الی" سیمرغ بلورین و یک دستگاه خودرو پراید دریافت کرد. در مراسم اختتامیه نام برنده این بخش خوانده نشده بود و برگزارکنندگان جشنواره در مراسم دیروز این اشتباه را با اهدای سیمرغ بلورین به دلپاک جبران کردند.
مرتضی پورصمدی فیلمبردار فیلم سینمایی "شبانهروز" هم جایزه نقدی خود را دریافت کرد، در این مراسم از مجید مولایی مدیر حراست معاونت سینمایی هم تقدیر شد. در بخش پایانی مراسم، رسول صدرعاملی، محمدرضا شرفالدین، محمد سریر، داود رشیدی، محمدابراهیم صلواتیفر و منوچهر شاهسواری هیئت داوری بخش مسابقه سینمای ایران تقدیر شدند.
مجید مجیدی، ابراهیم حاتمیکیا و حسن بلخاری از داوران بخش مسابقه سینمای ایران در مراسم حضور نداشتند. محمد نیکبین، تهمینه میلانی، شهاب حسینی، عبدالرضا کاهانی، ایرج رامینفر، آتوسا قلمفرسایی، محمود اربابی، علی سرتیپی، پوران درخشنده، پرویز شهبازی، علی معلم، فرشته طائرپور و ابوالحسن داودی از میهمانان این مراسم بودند.
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