به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد برگزارکنندگان جشنواره ترایبکا روز چهارشنبه اسامی آثار بخشهای جنبی برخوردها، مرکز توجه، ویترین، نیمهشب و ترمیمشده / از نو کشفشده را اعلام کردند.
11 فیلم برای نمایش در بخش برخوردها انتخاب شدهاند که در میان آنها 10 فیلم اولین بار در دنیا پخش میشود. اریک بانا بازیگر فیلمهای "هالک" و "تروا" و با فیلم خودزندگینامهای "هیولا را دوست داشته باش" درباره مسابقات اتوموبیلرانی در این بخش حضور دارد که اولین تجربه کارگردانی اوست.
"مهتاب جدی" چریل هاینز با بازی مگ رایان بر مبنای فیلمنامهای از آدرین شلی، کمدی سیاه "دون مکی"با نقشآفرینی تامس هیدن چرچ، الیزابت شو و ملیسا لئو و مستندی درباره لوئیس تیانت به تهیهکنندگی برادران فارلی از دیگر فیلمهای مطرح بخش برخوردها هستند.
بخش مرکز توجه شامل "خروجی" یوجیرو تاکیتا از ژاپن برنده بهترین فیلم غیرانگلیسیزبان، فیلم آمریکایی "دینامیت سیاه" اسکات ساندرس و اولین نمایش جهانی "تجربه دوست" استیون سودربرگ است.
بخش ویترین نیز به نمایش فیلمهای غیرانگلیسیزبان اختصاص دارد و شامل "چشمان ماهی" از کره جنوبی و مستند "ریچل" تولید مشترک فرانسه و بلژیک است. شش فیلم نیز در بخش نیمهشب پخش میشود.
"پسران در گروه" اولین فیلم مطرح ویلیام فریدکین تولید 1970، "باد را به ارث ببر" استنلی کریمر 1960 و فیلم مستقل Variety به کارگردانی بت گوردون تولید سال 1984 در بخش بخش ترمیمشده / از نو کشفشده به نمایش درمیآید.
امسال در مجموع 86 فیلم از 33 کشور در هشتمین جشنواره فیلم ترایبکا حضور دارند که در مقایسه با پارسال 28 درصد کمتر است.
در این میان 48 فیلم اولین بار در دنیا، پنج فیلم اولین بار در سطح بینالمللی، 14 فیلم اولین بار در آمریکای شمالی و سه فیلم اولین بار در آمریکا پخش میشود.
برگزارکنندگان جشنواره ترایبکا پیش از این اسامی فیلمهای حاضر در بخش مسابقه داستانی سینمای جهان، مستند سینمای جهان و دیسکاوری را اعلام کردهاند.
"درباره الی" اصغر فرهادی از ایران یکی از فیلمهای بخش مسابقه داستانی سینمای جهان جشنواره ترایبکا امسال است که 22 آوریل (دوم اردیبهشت 88) با اولین نمایش جهانی فیلم کمدی "هر چه نتیجهبخش باشد" به کارگردانی وودی آلن آغاز میشود و تا سوم مه (13 اردیبهشت) در نیویورک ادامه دارد.
رابرت دنیرو بازیگر سرشناس آمریکایی از بانیان این جشنواره است که سال 2002 در واکنش به حادثه 11 سپتامبر راهاندازی شد.
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