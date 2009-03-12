اعلام برنامه انتخاباتی 14 مارس/پایبندی به طرح سازش اعراب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"فارس سعید" هماهنگ کننده دبیرخانه جریان غربگرای 14 مارس امروز اعلام کرد برنامه مشترک نیروهای موسوم به 14 مارس روز شنبه برای شرکت در انتخابات پارلمانی آتی لبنان اعلام می شود.



فارس گفت : برنامه مشترک گروههای 14 مارس بر سه موضوع اساسی تکیه می کند که شامل : پیمان طایف،طرح صلح اعراب و قطعنامه 1701 است.



وی درباره طرح سازش اعراب اظهار داشت : طرح صلح عربی که در نشست سران عرب در سال 2002 در بیروت تصویب شد،خواهان عادی سازی روابط با اسرائیل در برابر زمین است.



این عضو جریان غربگرای 14 مارس،طرح مقاومت را نقطه مقابل طرح سازش دانست.



جریان حامی مقاومت موسوم به هشتم مارس بر ضرورت حفظ سلاح مقاومت برای دفاع تهدیدها و تجاوزات احتمالی رژیم صهیونیستی به لبنان تاکید می کند در حالی که جریان غربگرای 14 مارس خواهان خلع سلاح مقاومت است.



شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان چندی پیش با اعلام محورهیا هفت گانه برنامه سیاسی این جنبش برای انتخابات آتی، بر انسجام مقاومت و این برنامه تاکید کرد.



هماهنگ کننده انتخاباتی حزب الله محورهای هفت گانه برنامه های مقاومت را شامل : تشکیل دولت قدرتمند عادل مستقل، برابری میان شهروندان و تحقق توسعه فراگیر و تعادل میان مناطق،مشارکت دادن گسترده طیفهای مختلف جامعه در اداره کشور در چارچوب دموکراسی توافقی،توجه به همه طیفهای جامعه و بررسی مسائل آنها،مبارزه با فساد رسمی و اجتماعی و توجه به اولویتهای ضروری برای مردم عنوان کرده بود.

فعالیتهای انتخاباتی در لبنان از چندی پیش آغاز شده است؛حزب الله و جریان ملی آزاد(گروههای وابسته به جریان هشتم مارس)و حزب الکتائب(وابسته به 14 مارس)از جمله این گروهها هستند.



مهلت نامزدی برای انتخابات پارلمانی لبنان،هفتم آوریل(18 فروردین 88) به پایان می رسد.