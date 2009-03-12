‏250 واحد آموزشی در قم آماده پذیرایی از مسافران نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، رضا افشاری نژاد بعد از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در سال گذشته بیش از 82 هزار زائر در فضاهای آموزشی قم اقامت گزیدند، خاطرنشان کرد: ‏برای تعطیلات سال جدید 250 واحد آموزشی جهت پذیرش و اقامت زائرین در نظر گرفته شده است که ‏امیدواریم بتوانیم خدمات خوبی به زائران کریمه اهل ‏بیت(ع) ارائه کنیم. ‏



وی در ادامه گفت: ستاد اسکان نوروزی با دارا بودن چندین ‏کمیته ‏تخصصی از آذر ماه سال جاری فعالیت خود را شروع کرده و تاکنون جلسات متعددی نیز جهت هماهنگی ‏و رفع ایرادات تشکیل شده است. ‏



وی افزود: به منظور خدمات رسانی بهتر به زائران کمیته‌های بهداشت و درمان، حفاظت، تدارکات و خدمات، ‏پذیرش زائران و ... در نواحی ‏مختلف اداره آموزش و پرورش استان فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. ‏



مسئول اجرایی ستاد اسکان نوروزی تصریح کرد: شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان استان قم نیز با دایر کردن بوفه ‏در مکانهای اقامت ‏زائرین اقلام مورد نیاز آنان را تأمین خواهد کرد. ‏



وی در ادامه 28 اسفندماه را زمان آغاز پذیرش زائران عنوان کرد و گفت: مدارس و اماکن اقامتی براساس ‏تجهیزات موجود درجه بندی ‏شده‌اند که مسافران و زائران می‌توانند با پرداخت مبالغ اندکی از این اماکن جهت ‏اقامت استفاده نمایند. ‏



افشاری‌نژاد اضافه کرد: راه اندازی 100 باب دوش حمام در مدارس توزیع بسته‌های بهداشتی شامل حوله، ‏خمیر دندان و ... در بین زائران، ‏نصب بنرهای راهنمایی مسافران در مبادی ورودی شهر و ... از جمله اقداماتی ‏است که جهت پذیرایی از زائران در ستاد اسکان انجام شده ‏است. ‏