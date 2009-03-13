جزو صدرنشینان نیم فصل دوم هستیم/ ناداوری انگیزه بازیکنان سایپا را کشت

محمدمایلی کهن با بیان این مطلب به خبرنگار مهر افزود: هدف سایپا در نیم فصل دوم فرار از خطر سقوط و قرار گرفتن در میانه های جدول بود که با تلاش، جدیت و احساس مسئولیت بازیکنان توانستیم درطول 13 مسابقه 24 امتیاز کسب کنیم که چنین نتیجه گیری برای یک تیم قعر جدولی آنهم در دور برگشت مسابقات که بازیها به مراتب سخت می شود، فوق العاده است.

مایلی کهن اضافه کرد: سایپا روند رو به رشدی را در نیم فصل دوم سپری می کرد اما ناداوری بازی با پاس همدان بازیکنان ما دچار نوعی سرخوردگی کرد و انگیزه صعود به رده های بالاتر جدول را در آنها کشت. دراین بازی در حالی که می توانستیم با کسب سه امتیازبه جمع تیم های نیمه بالای جدول برسیم و با انگیزه ای دوچندان لیگ را ادامه دهیم، بازنده شدیم تا انگیزه بازیکنان برای رقابت و رسیدن به سکوهای بالاتر جدول را از دست برود.

سرمربی سایپا تصریح کرد : واقعیت این است با وجود زحماتی که برای بازسازی و برگرداندن دوباره سایپا به لیگ و احیای شخصیت وجایگاه این تیم درلیگ برتر داشتیم متاسفانه از ناحیه داوری لطمه سنگینی خوردیم اما هرگز دست به شلوغ بازی نزدیم و به تصمیمات داوران احترام گذاشتیم اگرچه تاوان سنگینی بابت آن متحمل شدیم.

وی درخصوص دلایل افت تیم سایپا درهفته های اخیرمسابقات لیگ برتراظهار داشت : دلایل این افت کاملا مشخص است. ما بعد از پیروزی برابر ذوب آهن درکمتر از 3 هفته مجبورشدیم 6 مسابقه برگزارکنیم که طبیعی است این فشردگی و نزدیکی مسابقات اجازه نمی دهد بازیکنان ریکاوری و تمرینات مناسب داشته باشند وخستگی بدنی بازیکنان باعث تیم شد.

مایلی کهن اضافه کرد: علاوه بر این سه بازیکن ما (سید جلال حسینی، حسین کعبی و کیانوش رحمتی) تقریبا بطور ثابت در اردوی تیم ملی حضور دارند و دو نفر از آنها جزو ترکیب ثابت تیم ملی هستند. طبیعی است زمانی که آنها به تیم برمی گردند توان و قدرت کافی برای حضور در تمرینات را ندارند و به همین خاطر نمی توانیم تمام ظرفیت آنها در تمرینات استفاده کنیم.

سرمربی سایپا تصریح کرد: در واقع خستگی بدنی بازیکنان در کنار فشردگی مسابقات لیگ برتر تیم ما را از فرم ایده آل خارج کرد ضمن اینکه بازیکنان تیم هم وقتی می بینند دیگر نه شانسی برای قرارگرفتن در بین تیم های بالای جدول و کسب سهمیه لیگ قهرمانان را دارند و نه خطر سقوط را احساس می کنند، دچاربی انگیزگی شده اند و تنها می خواهند 4 هفته پایانی را بدور از هرگونه آسیب دیدگی، سپری کنند.

وی در مورد وداع زودهنگام از مسابقات جام حذفی و شکست مقابل تیم شموشک نوشهر، تصریح کرد: به نظر من زمین نامناسب ورزشگاه نوشهر اجازه نمی دهد درباره این بازی بحث فنی داشته باشیم. البته می پذیرم که ما فوتبال ضعیفی را مقابل شموشک ارائه کردیم و آنها با دوندگی و انگیزه بالا مستحق این برد بودند ولی معتقدم شکست دراین مسابقه فنی نبود و تیم میزبان روی اتفاقات و آشنایی با شرایط و کیفیت زمین به این پیروزی دست یافت.

مایلی کهن درباره 4 هفته پایانی مسابقات لیگ برتر اظهار داشت : همانطورکه گفتم نتیجه بازیهای آینده تاثیرچندانی درجایگاه سایپا در جدول نخواهد داشت و نه خطر سقوط را احساس می کنیم و نه می توانیم به جمع تیم های بالای جدول برسیم. با این وجود تلاش مجموعه کادرفنی و مدیریت باشگاه ارتقاء شخصیت تیمی سایپاست و از سوی دیگر تلاش خواهیم کرد درمعادلات قهرمانی تاثیرگذار باشیم.

سرمربی سایپا در پایان تصریح کرد : سایپا در چهار بازی آینده در تهران با استقلال اهواز، ابومسلم و استقلال دیدار خواهد کرد و در آخرین بازی لیگ در شهر قم میهمان صبای این شهر خواهد بود که تلاش می کنیم حداکثر امتیازات این دیدارها را برای قرار گرفتن دربهترین جایگاه جدول کسب کنیم .