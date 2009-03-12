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۲۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۸:۲۸

رئیس جمهور پاکستان با پای برهنه به حرم مطهر رضوی مشرف شد

رئیس جمهور پاکستان با پای برهنه به حرم مطهر رضوی مشرف شد

مشهد - خبرگزاری مهر: آستان قدس رضوی اعلا م کرد: رئیس جمهور پاکستان با پای برهنه به زیارت حرم مطهر رضوی رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، آصف‌علی زرداری هنگام ورود به صحن‌های مطهر، کفش‌های خود را به نشانه احترام و عرض ارادت به ساحت ملکوتی حضرت ثامن‌الحجج (ع) از پا در آورد و با حالت خضوع قدم در این آستان مقدس گذاشت.


زرداری سپس لحظاتی را پیش روی مبارک ایستاد و با مولای خود به نجوا پرداخت و پس از قرائت زیارتنامه در رواق مبارکه دارالسلام نماز خواند.

محمدجواد محمدی‌زاده، استاندار خراسان رضوی، رئیس جمهور پاکستان را در حضور یک ساعته‌اش در حرم مطهر رضوی همراهی و توضیحاتی در ارتباط با توسعه حرم مطهر، زیرساخت‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و رفاهی آستان قدس رضوی ارائه داد.

کد مطلب 848680

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