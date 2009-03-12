رئیس جمهور پاکستان با پای برهنه به حرم مطهر رضوی مشرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، آصف‌علی زرداری هنگام ورود به صحن‌های مطهر، کفش‌های خود را به نشانه احترام و عرض ارادت به ساحت ملکوتی حضرت ثامن‌الحجج (ع) از پا در آورد و با حالت خضوع قدم در این آستان مقدس گذاشت.





زرداری سپس لحظاتی را پیش روی مبارک ایستاد و با مولای خود به نجوا پرداخت و

پس از قرائت زیارتنامه در رواق مبارکه دارالسلام نماز خواند.