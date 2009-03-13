خط تولید کنتورهای الکترونیکی در قزوین راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین شامگاه گذشته در مراسمی با حضور معاون وزیر نیرو، استاندار قزوین و مسئولان محلی بهره برداری از خط تولید کنتورهای تک فاز و سه فاز الکترونیکی درکارخانه کنتور سازی ایران در شهر صنعتی البرز قزوین آغاز شد.

برای راه اندازی این خط تولید 100 میلیارد ریال هزینه شده و با افتتاح آن سالانه 5 میلیون کنتور تک فاز الکترونیک و 500 هزار کنتور سه فاز الکترونیکی در این واحد تولید و به بازار عرضه می شود.

با افتاح این خط تولیدی زمینه اشتغال 466 نفر در این کارخانه فراهم شد که 350 نفر آن از میان کارگرانی است که قرار بود به علت نوسازی و استفاده از تکنولوژی روز تعدیل شوند.

عباس علی آبادی معاون انرژی و برق وزارت نیرو در مراسم بهره برداری از این خط تولیدی گفت: استفاده از کنتورهای الکترونیکی ضمن کاهش پرت انرژی در مدیریت مصرف برق نیز موثر است.

علی آبادی افزود: میزان پرت انرژی برق در کشور ما 18 درصد است که حدود هشت تا 10 درصد آن مربوط به خط انتقال برق است که امیدواریم با ساخت نیروگاه های محلی بتوانیم آنرا کنترل کنیم .

معاون وزیر نیرو امکان قطع برق مشترکان پرمصرف، قرائت از راه دور و مدیریت مصرف را از مزایا و ویژگیهای کنتورهای هوشمند الکترونیک اعلام کرد.