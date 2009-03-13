رضایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان از راه اندازی بورس کالاهای نفتی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کرباسیان در مراسم اختتامیه دوره آموزشی عرضه محصولات پتروشیمی در بورس اظهارداشت: راه اندازی بورس کالاهای نفتی در ایران سلامت اقتصادی، حذف رانت خواری و شفاف شدن معاملات را به همراه داشته است.

وی با تاکید بر این موضوع که سوآپ نفت خام باید توسط بخش خصوصی انجام بگیرد، تصریح کرد: هم اکنون بخش عمده سوآپ نفت خام توسط دولت انجام می پذیرد که باید این عملیات برای تحویل نفت خام کشورهای حاشیه دریای خزر در منطقه خلیج فارس توسط شرکت های خصوصی انجام بگیرد.

کرباسیان در ادامه این مراسم با اشاره به اهداف ترسیم شده برای توسعه صنایع پتروشیمی در افق چشم انداز 20 ساله، بیان کرد: در این رابطه باید تا سال 1404 در مجموع حدود 150 میلیارد دلار در این صنعت سرمایه گذاری انجام بگیرد.

وی با اشاره به این که درآمدهای دولت برای سرمایه گذاری مستقیم در صنعت پتروشیمی محدود است، گفت: با توجه به این که تا چشم انداز 16 سال زمان باقی مانده است، از این رو باید سالیانه حدود 10 میلیارد دلار در این صنعت سرمایه گذاری داشته باشیم.

کرباسیان همچنین با بیان این که درآمدهای حاصل از فروش نفت خام در سال جاری حدود 80 میلیارد دلار بوده است، گفت: با این میزان درآمد که آن هم با قیمت های نفتی 140 دلار حاصل شده نمی توان اجرای پروژههای پتروشیمی را تامین مالی کرد.

به گفته وی، برای تحقق اهداف چشم انداز در صنایع پتروشیمی چاره ای جز استفاده از توان بخش خصوصی و مشارکت های خارجی برای تامین سرمایه وجود ندارد.