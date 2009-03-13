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۲۳ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۲۴

کاشت 100 هزار اصله نهال در بروجرد

کاشت 100 هزار اصله نهال در بروجرد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان پارکها و فضای سبز شهرستان بروجرد از کاشت یکصد هزار اصله نهال در آخرین روز از هفته منابع طبیعی خبر داد.

احمد عبدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، اظهار داشت: به مناسبت هفته منابع طبیعی این سازمان با همکاری شهرداری و آموزش و پرورش این شهرستان اقدام به کاشت 100 هزار اصله نهال در بروجرد خواهد کرد.

وی افزود: 50 هزار اصله نهال از این تعداد امروز با حضور دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان بروجرد در پارک شهید بهشتی این شهرستان کاشته می شود.

رئیس سازمان پارکها و فضای سبز شهرستان بروجرد با بیان اینکه این نهالها از نوع سوزنی و پهن برگ هستند، خاطرنشان کرد: همچنین 50 هزار اصله نهال دیگر امروز با حضور شهردار، تشکلهای زیست محیطی، نیروهای بسیج، کارگران شهرداری در سراسر فضاهای سبز و پارکهای بروجرد کاشته می شود.

کد مطلب 848752

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