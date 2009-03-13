احمد عبدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، اظهار داشت: به مناسبت هفته منابع طبیعی این سازمان با همکاری شهرداری و آموزش و پرورش این شهرستان اقدام به کاشت 100 هزار اصله نهال در بروجرد خواهد کرد.

وی افزود: 50 هزار اصله نهال از این تعداد امروز با حضور دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان بروجرد در پارک شهید بهشتی این شهرستان کاشته می شود.

رئیس سازمان پارکها و فضای سبز شهرستان بروجرد با بیان اینکه این نهالها از نوع سوزنی و پهن برگ هستند، خاطرنشان کرد: همچنین 50 هزار اصله نهال دیگر امروز با حضور شهردار، تشکلهای زیست محیطی، نیروهای بسیج، کارگران شهرداری در سراسر فضاهای سبز و پارکهای بروجرد کاشته می شود.