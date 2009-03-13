اوباما تحریمهای ایران را تمدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، "باراک اوباما" روز پنج‌ شنبه، ۱۲ مارس با "تهدید" خواندن ایران گفت : با وجود آمادگی برای گفتگو با ایران، تحریمها و محدودیتهای تجاری علیه جمهوری اسلامی را یک سال دیگر تمدید می کنم.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه مدعی شد: اقدامها و سیاست دولت ایران در تضاد با منافع آمریکا در منطقه است و تهدیدی نامتعارف و خارق ‌العاده برای امنیت ملی و نیز سیاست خارجی آمریکا محسوب می‌ شود.

تحریمهای تمدید شده از سوی باراک اوباما، برای نخستین بار توسط بیل کلینتون، رییس جمهور سابق ایالات متحده، در سال ۱۹۹۵ علیه ایران و برای جلوگیری از کمک شرکتهای آمریکایی به ایران اعمال شدند. این تحریمها از معاملات نفتی شرکتهای آمریکایی با تهران و نیز سرمایه ‌گذاری در ایران جلوگیری می‌ کنند.

این در حالی است که اوباما در ماههای گذشته بارها بر این نکته تاکید کرده است که برخلاف جرج بوش برای گفتگو با ایران آماده است.

