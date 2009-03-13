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۲۳ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۵۵

اخبار کوتاه از دانشگاه آزاد بروجرد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: برگزاری نخستین رقابتهای باروکاپ دانشجویان دانشگاه آزاد در دانشگاه بروجرد، برگزاری دوره آموزشی نرم افزارهای جدید آموزشی و دومین نشست هم اندیشی نماز مهمترین عناوین خبرهای دانشگاه آزاد بروجرد است.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، اولین دوره از مسابقات "بارو کاپ" دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کشور با حضور 26 تیم روز گذشته در دانشگاه آزاد بروجرد به پایان رسید. در این دوره از رقابتها که به همت معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد بروجرد و با همکاری انجمن علمی برق این دانشگاه برگزار شد تیم هایی از واحد های دانشگاهی کرمان، زنجان، کرمانشاه، ساری، میانه، نهاوند، سراب، ایلام و بروجرد حضور داشتند. در پایان این رقابت ها سه تیم شرکت کننده از دانشگاه های آزاد اسلامی کرمانشاه عنوان اول تا سوم را از آن خود کردند.

- دوره تعلیم نرم افزار جدید آموزشی به منظور ارتقا دانش فنی و مهارتهای کارکنان در دانشگاه آزاد بروجرد و به همت معاون پژوهشی این واحد روز گذشته برگزار شد. در این دوره آموزشی که به مدت یک روز برگزار شد کارکنان دانشگاه آزاد بروجرد با روش کار نرم افزارهای جدید آموزشی آشنا شدند.

- دومین نشست هم اندیشی نماز در دانشگاه آزاد بروجرد برگزار شد. در این نشست یک روزه حجت الاسلام قادری مدرس حوزه و دانشگاه اظهار داشت: کسانی که در عبادت کم می گذارند و یا از عبادت لذت نمی برند ریشه و اساس آن ناشی از فقدان معرفت نسبت به مبدا هستی است. وی تصریح کرد: عبادت را باید در معرفت جستجو کرد و معرفت به مبدا هستی لذت و شیرینی عبادت را در کام انسان زیاد می کند. در پایان این نشست یک روزه از مرتضی ابراری مدیر مسئول سابق نشریه "محراب" و مسئول کانون دانشجویی نمار دانشگاه آزاد بروجرد تجلیل شد.

کد مطلب 848776

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