حضور فرزندان شاهد در مصادر امور کشور در وضعیت خوبی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دهقان معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه امروز تهران با اشاره به اینکه معجزه انقلاب اسلامی، ایجاد تحول روحی در ملت ایران بود، گفت: تحول روحی عظیم در ملت منجر به همه تحولات بعدی شد.

وی سپس به ارائه گزارشی از فعالیتها و خدمات بنیاد شهید پرداخت.

دهقان گفت: حضرت امام(ره) در طرح شاهد که سال 1365 آغاز شد، آقای کروبی-رئیس وقت بنیاد شهید- را موظف کرد که فرزندان شاهد را از کودکستان تا دانشگاه تحت پوشش بگیرد و آنها را برای اینکه مصادر امور را در سطح کشور برعهده بگیرند مهیا کنند و امروز این طرح در مرحله خوبی قرار دارد.

رئیس بنیاد شهید گفت: به رغم کاستیهایی که وجود دارد این کارنامه افتخار آمیز نیز وجود دارد که می تواند خدمت در خوری را به خانواده های شهدا ارائه کند.

وی با اشاره به تاسیس مجلس مشورتی ایثارگران گفت: اخیرا برای اینکه ایثارگران خود به صحنه بیایند و به عنوان کارشناسانی صاحبنظر در عرصه های مختلف حضور داشته باشند، مجلس مشورتی ایثارگران را تشکیل دادیم، که 92 درصد از کسانی که برای حضو دراین مجلس آمده بودند تحصیلات دانشگاهی داشتند.

رئیس بنیاد شهید گفت: مسئولان باید خدمت رسانی به ایثارگران را منتی از جانب ایثارگران بر خود بدانند و هیچگاه برای خدمت رسانی به ایثارگران منت نگذارند.

وی با بیان اینکه "ایثارگران نمادهای عینی فرهنگ جهاد و شهادت هستند" اظهار داشت: همه نهادها باید در جهت برنامه ریزی برای ارتقای فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه بکوشند و به صحنه بیایند.

دهقان خاطرنشان کرد: باید تلاش کرد در همه مراکز استانی و شهرستانی و محلات شهرها، فضاهایی را به وجود آید که انتقال دهنده فرهنگ ایثار و شهادت باشد.