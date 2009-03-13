پیوستگی فرهنگی مردم ایران مهمترین عامل حفظ تمامیت ارضی است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لارستان فارس، همایش بین‌المللی زبان‌شناسی و مردم‌شناسی لارستان صبح امروز جمعه 23 اسفند با حضور دکتر ولایتی، منصور محتاجی فرماندار لار، ابوطالب روئینا رئیس شورای شهر لار، جعفر توفیقی وزیر سابق علوم، میرجلال‌الدین کزازی، باستانی پاریزی و جمعی از استادان زبان‌شناسی داخلی و خارجی در لارستان آغاز شد.

دکتر ولایتی عضو شورای انقلاب فرهنگی در این مراسم گفت: اگر بخواهیم درباره لارستان سخن بگوییم باید از ایران شروع کنیم، به لارستان برسیم و دوباره از لارستان به ایران بازگردیم. معدود ملت‌هایی در تاریخ هستند که مانند ایران تاریخ طولانی بدون گسست داشته باشند. اگر در این کشور زمانی گسست سیاسی به وجود آمده اما هیچگاه گسست فرهنگی اتفاق نیفتاده است.

وی در ادامه با بیان اینکه آنچه این پیوند تاریخی را در بین ملت ایران حفظ کرده پیوند فرهنگی بوده خاطرنشان کرد: حتی زمانی که حکومت در دست خود ایرانیان نبود و کشور تحت تسلط بیگانگان بود فرهنگ ایرانی همچنان پابرجا و استوار باقیمانده است. ما ایرانیان خاطره‌ای بدتر از غلبه نظامی مغولان نداریم، اما همین قوم مغول مغلوب و زمینگیر فرهنگ ایران شدند.

دبیر انجمن قلم ایران با اشاره به وقایع تاریخی و سیاسی ایران تصریح کرد: مردم ایران زمانی که اسلام را پذیرفتند بیشترین سهم را در گسترش آن داشتند، اما هیچگاه زبان فارسی و هویت خود را از دست ندادند. لرد کرزن نویسنده کتاب ایران و قضیه ایران فرهنگ و مردم ایرانی را دارای هویت پیچیده می‌خواند که تمام نقاط ایران تحت تاثیر و وابسته این فرهنگ است.

ولایتی تصریح کرد: اما من معتقدم ایرانی‌ها در هر کجای این کشور، مرکز یا حواشی آن بوده‌اند همواره هوای ایران را داشته‌اند. پرتغالی‌ها زمانی که سیاست استعماری خود را شروع کردند از غرب آفریقا تا هندو چین شکست نخوردند، اما در برابر ایرانیان با خفت و خواری ناگزیر عقب کشیدند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به واقعه رژی و صدور فتوای تحریم تنباکو از سوی آیت‌الله میرزای شیرازی گفت: مبارزه مردم ایران به رهبری میرزای شیرازی نمود اولین مقاومت منفی در تاریخ جهان است. گاهی برخی سابقه اینگونه مقاومت را به ایندیرا گاندی نسبت می‌دهند اما اولین پایه‌گذار مقاومت منفی میرزای شیرازی است که با فتوایش کمر انگلستان را شکست.

وی با بیان اینکه این سیر نشان می‌دهد پیوستگی اعتقادی فرهنگی مردم ایران موجب شده ایرانیان در مقابل بیگانگان یکپارچگی فرهنگی خود را حفظ کنند افزود: حساسترین بخش ایران خلیج فارس است. آمریکا ناوگان دریایی خود را در خلیج فارس بنا نهاده و با این ادعا که قصد دفاع از منافع ملی کشورهای این حوزه را دارد، همان حرف استعمار پیر و پرتغالی‌ها را تکرار می‌کند.

ولایتی در پایان تاکید کرد: حفظ منافع ملی ایران و خلیج فارس و تنگه هرمز که رگ حیاتی این ملت محسوب می‌شود به دست مردم غیور ایران بوده که مردم منطقه لار در خط مقدم این جبهه قرار دارند.