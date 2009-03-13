به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ایشین نیوز سرویس، لیث یحیی ابراهیم مولا حسین پزشک متخصص غدد از عراق در این همایش که در شهر بمبئی هندوستان برگزار شده بود گفت: اسلام ابزار قوی برای منع استفاده ازدخانیات است. اسلام می تواند استفاده از تنباکو را میان مسلمانان سراسر جهان کاهش دهد، پیش از این نیز اکثریت قابل توجهی از مسلمانان استعمال دخانیات را ترک کردهاند؛ اما بسیاری هنوز هم در دام تنباکو قرار دارند.
وی افزود: اسلام را میتواند به عنوان ابزاری مؤثر برای کنترل تنباکو میان مسلمانان به عنوان 22 درصد از جمعیت دنیا مورد استفاده قرار گیرد.
استعمال دخانیات در فرهنگ بسیاری از کشورهای اسلامی نهادینه شده است. اندونزی به عنوان پرجمعیتترین کشور اسلامی پنجمین بازار بزرگ سیگار است که بیش از یک سوم از جمعیت 230 میلیون نفر آن دخانیات مصرف میکنند.
در کشور مالزی که اکثریت جمعیت آن را مسلمانان تشکیل دادهاند 5/21 درصد از بزرگسالان این کشور براساس آمار سال 2006 دخانیات مصرف میکردند. حدود 35 تا 40 درصد از سعودیهای بالای 15 سال و 60 درصد مردان مصری دخانیات مصرف میکنند.
با در نظرگیری این آمارها براساس اعتقاد متفکران و کارشناسان مسلمان میتوان با استفاده از تعالیم قرآن اعتیاد به استفاده از دخانیات را میان مسلمانان سراسر جهان کاهش داد.
در قرآن دستور واضحی در رابطه با منع دخانیات وجود ندارد اما حدیثی از پیامبر(ص) وجود دارد که اظهار میدارد مسلمانان باید از هرآنچه مضر است پرهیز کنند.
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