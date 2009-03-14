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۲۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۲۵

قطعنامه "عدم اهانت به اسلام" به رأی گذاشته می‌شود

قطعنامه "عدم اهانت به اسلام" به رأی گذاشته می‌شود

در جلسه اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، کشورهای اسلامی قطعنامه عدم اهانت به اسلام را میان اعضا توزیع کرده و قرار است طی روزهای 26 و 27 مارس( 6 و 7 فروردین) این قطعنامه به رأی گذاشته شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، براساس این قطعنامه با عنوان "مبارزه با اهانت به ادیان" که لازم الاجرا تلقی نمی شود، هر اقدامی که با هدف اهانت به حساسیتهای اسلام انجام شود، اهانت جدی به کرامت انسان و نقض واضح آزادی دینی است.

این قطعنامه در سطوح محلی، دولتی، منطقه ای و بین المللی ارائه شده است.

این قطعنامه بخشی از ستاد سازمان کنفرانس اسلامی در سازمان ملل متحد است که با هدف ارائه قطعنامه ای مبنی بر عدم اهانت به اسلام انجام می شود.

این قعطنامه طی روزهای 26 و 27 مارس به رأی گذاشته می شود.

کد مطلب 848829

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