طرح هبه فرهنگ استفاده صحیح از اقلام غیر ضروری را قوت می بخشد

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم سراجان مدیرعامل شرکت خدمات اجتماعی و رفاهی شهرداری تهران گفت: طرح نوسازی و بازسازی اقلام اهدایی شهروندان، فرهنگ بخشش و انفاق جامعه را تقویت می کند که ما می توانیم با ایجاد بستری مناسب و استفاده از الگوی خانواده اسلامی در ارتقای سطح کیفی زندگی شهروندان سهیم شویم.

وی با اشاره به آیه سوم سوره بقره ( مومنان از آنچه روزی داده شده است انفاق می کنند) بر لزوم بستر سازی مسئولین و تشویق شهروندان به انفاق تاکید کرد و خواستار مشارکت بی کم و کاست مردم در راستای تحقق این فرهنگ حسنه شد.

سراجان افزود: مجریان طرح هبه با سپری شدن اولین سال از فعالیت خود با جمع آوری هدایای شهروندان، نوسازی و بازسازی و اهدای آن به نیازمندان موفق به اشاعه فرهنگ و احیا سنت حسنه حمایت در میان شهروندان شده اند.

وی در پایان با اعلام آمادگی 137 برای جمع آوری هدایای شهروندان تهران افزود: شهرداری تهران همچون سال گذشته همزمان با فرا رسیدن نوروز با دریافت اقلام غیر ضروری منازل یاری رسان شهروندان در خانه تکانی های نوروزی خواهد بود.