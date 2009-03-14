تدارک گسترده ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت در آخرین هفته سال

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس حسن آقایی با اعلام این مطلب افزود: به منظور اجرای هر چه بهتر طرح استقبال از بهار که از 15 اسفند آغاز شده و تا پایان اسفند ادامه دارد، فعالیت های خود را به دو بخش سازمان ها و شرکت ها و معاونت های ترافیک مناطق بیست و دو گانه تقسیم کرده ایم.

وی سنگین تر شدن بار ترافیک در روزهای پایانی سال به واسطه افزایش حجم تردد ناشی از خریدهای نوروزی را قابل پیش بینی دانست و اظهارکرد: در این ارتباط از هفته های گذشته برنامه ریزی های مورد نظر به عمل آمده و دستورالعمل های مورد نیاز ابلاغ شده که اقدامات و فعالیت های موجود بر این اساس به اجرا درآمده است.

مدیرکل مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری تهران با اشاره به اینکه در بسیاری از بخشها از جمله پایانه های مسافربری برنامه های خود را از اول اسفند آغاز کرده ایم افزود: به این منظور برای هر یک از سازمانها و شرکتهای حوزه حمل و نقل شهری تکالیف و وظایف از پیش تعیین شده ای در روزهای آخر سال در نظر گرفته ایم.

وی آماده سازی تاسیسات و تجهیزات ترافیکی اعم از چراغ های راهنمایی و دوربین های نظارت تصویری در جهت امکان کنترل کامل وضعیت ترافیک را از جمله اقدامات شرکت کنترل ترافیک برشمرد و تصریح کرد: در این ارتباط 66 اکیپ رفع مشکلات ترافیکی در 22 منطقه تهران تشکیل شده که به صورت شبانه روزی مشغول بکار می باشند.

آقایی با اشاره به پوشش قابل توجه دوربین های نظارت تصویری در سطح شهر که مدیریت هوشمند ترافیک را امکان پذیر می سازد، تصریح کرد: معابر بزرگراهی و شریانی شهر و خطوط تندروی اتوبوسرانی به پوشش تصویری مجهز می باشند و به عنوان نمونه 17 دستگاه دوربین در مسیر جدید خط سه BRT نصب شده تا از طریق دوربینها در نقاطی که ازدحام و تجمع مسافر وجود داشته باشد نسبت به اعزام اتوبوس فوق العاده اقدام کنیم.

وی مدت زمان انتظار مسافران در ایستگاههای خط یک BRT را حداکثر دو دقیقه اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: در حال حاضر 250 دستگاه اتوبوس دوکابین تندرو در این خط مشغول به کارند که روزانه حدود 500 هزار مسافر را جابجا می کنند. ضمن این که خطوط دو و سه BRT نیز با استقبال دور از انتظار شهروندان روبه رو شده اند.

مدیرکل مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری تهران به تدابیر و تمهیدات شرکت مترو به منظور بهره برداری هر چه بیشتر از این سامانه حمل و نقل انبوه بر اشاره کرد و گفت: فاصله حرکت قطارهای مترو در هفته پایانی سال به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت و به این ترتیب مترو با حداکثر ظرفیت قطارهای موجود خود فعالیت می کند.

وی از افزایش ساعت کار اتوبوسها تا 24 نیمه شب در مسیرهای شلوغ و پرتردد از جمله در اطراف مجموعه های تجاری و مراکز خرید خبر داد و اظهارکرد: در پنجشنبه و جمعه آخر سال سرویس های فوق العاده اتوبوسرانی از میدان های مهم شهر و ایستگاههای مترو به مقصد حرم حضرت امام(ره) و بهشت زهرا(س) تدارک دیده شده است.

دبیر ستاد استقبال از بهار معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، در پایان با تاکید بر اینکه مدیریت شهری به رغم محدودیت و موانع موجود حداکثر ظرفیت خود را به منظور رفاه حال شهروندان در روزهای پایانی سال به کار گرفته ، از مردم درخواست کرد تا جای ممکن با استفاده از وسایل نقلیه عمومی به کاهش ترافیک کمک کنند.